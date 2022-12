Jhon Lucumí: “Mi tío me llamó casi llorando a decirme que había sido convocado a la Selección”

El defensor, de 20 años, se mostró este martes ilusionado con el llamado a la ‘tricolor’ y se refirió a sus condiciones como futbolista.

Jhon Janer Lucumí, defensor colombiano del Genk, de Bélgica, integra la lista de 24 jugadores convocados por Arturo Reyes a la Selección Colombia para los partidos frente a Venezuela y Argentina, el 7 y 11 de septiembre.

Publicidad

El defensor caleño, de 20 años, habló este martes en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y contó sus impresiones sobre el primer llamado a la Selección Colombia de mayores.

“Llegué de entrenar, saludé a mi madre y me senté en el sofá. En ese momento me llamó mi tío, que lee mucha prensa, y casi llorando me dio la noticia de que iba a la Selección”, contó Lucumí Bonilla.

“Estoy muy contento, aún no he tenido la posibilidad de hablar con el ‘profe’ (Arturo Reyes). Espero llegar y saber qué es lo que el cuerpo técnico quiere de mí”, expresó el jugador.

Vea acá: Los nuevos jugadores convocados a la Selección Colombia, en datos

Publicidad

“Soy un central técnico, me gusta salir jugando y me destaco por mi velocidad… Mis inicios los hice en la banda izquierda, pero donde me siento mejor es como defensa central. Si llego a pasar de lateral, conozco el puesto”, afirmó.

Sobre su adaptación al fútbol belga, al que llegó en el mes de julio procedente del Deportivo Cali, el jugador afirmó que es “muy técnico, muy competitivo. Acá están contentos con mi trabajo, dicen que me he adaptado muy rápido, esperaban que me tomara un poco más de tiempo”.

Publicidad

Lea también: José Pékerman, convocado a reunión con el nuevo Comité Ejecutivo de la FCF

Por último, Jhon Lucumí se refirió a su amistad con Nicolás Benedetti, compañero suyo en el Cali y quien también fue convocado por Reyes para estos juegos de preparación.

“Con Nicolás (Benedetti) he compartido mucho y siempre que hablábamos nos proponíamos esta meta. Ahora se ve el fruto de todo lo que trabajamos y de lo que hicimos en la cantera”, finalizó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados