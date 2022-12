Johan Mojica: “La sensación es que el árbitro nos metió la mano contra Inglaterra”

El lateral de la Selección Colombia rompió el silencio y habló sobre la eliminación del Mundial y el polémico arbitraje del juez estadounidense Mark Geiger.

Johan Mojica ha sido uno de los primeros jugadores de la Selección Colombia que ante los medios se refirió a la eliminación del Mundial sin ocultar la tristeza del momento y las sensaciones dentro de la cancha en medio de un discutido arbitraje del juez estadounidense Mark Geiger.

“La sensación es que el árbitro nos metió la mano. Era un árbitro que no se dejaba hablar, no dominaba el español y los que le decíamos algunas cosas en inglés, nos decía que no nos le acercáramos”, señaló Mojica en entrevista con ‘Telepacífico Deportes’.

El jugador del Girona prosiguió, asegurando que Geiger “era muy distante con nosotros mientras que con con los ingleses era todo lo contario. En partidos de esas instancias son cosas que no pueden pasar”.

De hecho, el lateral izquierdo tocó el tema de la jugada de peligro de Carlos Bacca que el juez central anuló por haber dos balones dentro del terreno de juego.

“Lo de bacca es inexplicable, el mismo línea siguió la jugada. Era una jugada legitima, esa fue la sensación que nos quedó”, aseveró.

Consultado sobre la jugada del penal sancionado a Carlos Sánchez, Mojica aseguró que “pedimos el VAR”, pero el árbitro optó por mantenerse en lo que ya había decretado.

Finalmente, en un tono reflexivo, el futbolista caleño contó cómo vivieron el momento de la eliminación.

“Nosotros somos ante todo hinchas de la Selección y fue algo muy triste, hubo un silencio rotundo e inexplicable, nos mirábamos y no podíamos creer que estábamos eliminados. Pero inmediatamente fuimos a apoyar a los que habían errado los penaltis”, concluyó.

