José Luis Chunga: “Miguel Borja se alegró más por mi llamado, que por el de él a Selección Colombia”

A partir de este 8 de febrero, Reinaldo Rueda se citará en Barranquilla, con 23 jugadores del fútbol colombiano ; uno de ellos es José Luis Chunga, quien a sus 29 años se vestirá con la camiseta del combinado patrio.

En una divertida charla, con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , el guardameta del cuadro cordobés recordó los momentos complicados que pasó en Junior y el buen momento que pasa en su actual equipo.

Round 2: David Ospina volvió a ganarle a Luis Muriel y se quedó con el mano a mano

* Su larga suplencia en el Junior, tras Sebastián Viera

“Yo pienso que las cosas llegan en el momento que tiene que ser, los tiempos de Dios son perfectos. Uno escuchaba mucho los comentarios que tapaba bien, que hacía las cosas bien pero que jugaba cada cuatro meses. Entonces yo nunca me impacienté, soy muy creyente y sabía que mi momento iba a cambiar. Siempre me entregué con cuerpo y corazón con Junior. Cuando se mi terminación de contrato creo que era el momento para dar el paso al costado y tomar nuevos aires; ahora estoy viviendo un momento muy lindo”.

* En Jaguares está marcando un suceso

Publicidad

“Acá ha sido importante la unión de grupo, hay jugadores que llevan un buen tiempo y han creado una familia. También los que han llegado se han acoplado de la mejor forma. Mi recibimiento fue muy bueno porque me hicieron sentir como si llevara mucho en Montería, eso motiva. Acá ningún jugador se ahorra una gota de sudor”.

Carlos Bacca se hundió con el 'submarino': Villarreal cayó 1-0 con Levante por la Copa del Rey

* Llamado al microciclo de la Selección Colombia

“Yo me enteré que fui convocado por medio del jefe de la barra del Junior, me llamó, yo le respondí que no me ‘mamara gallo’, le colgué y luego me llegaron varios mensajes de felicitación. Lo creí cuando me hizo una videollamada Migue Borja, él me dijo que nos veíamos en Barranquilla, también dijo que estaba más contento por mi llamado, que por él. Eso fue una alegría grande, con la familia, con el equipo; gracias a ellos también me debo”.