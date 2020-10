José María Pazo, exarquero de Selección Colombia: “Me inclino por la experiencia de Camilo Vargas”

Las Eliminatorias Sudamericanas iniciarán esta semana y la Selección Colombia ya se prepara para recibir a Venezuela con varias bajas, como la de David Ospina quien no pudo salir de Italia. Recuerde que podrá vivir en exclusiva este encuentro a través del Gol Caracol y www.GolCaracol.com.

Precisamente, sobre la ausencia de David Ospina habló José María Pazo con GolCaracol.com y dejó ver la preocupación que existe por no contar con el jugador del Nápoles, pero también sabe bien quién debería tomar su lugar.

¿Qué opina de la baja de David Ospina para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas?

“Por la confianza y la seguridad que brinda David para el grupo no es bueno su ausencia, no es solo Ospina sino varios los que no están. Será una ausencia bastante notable, esperamos que se pueda suplir de la mejor manera y que le vaya bien a todo el grupo”

¿Cómo ve usted el presente de los cuatro guardametas llamados por Carlos Queiroz?

“Todos conocemos las condiciones de Camilo Vargas, sabemos porque siempre ha estado ahí. Tiene experiencia y recorrido, se ha ganado su posibilidad. Aldair Quintana está siendo acercado al grupo, es importante para él y la Selección. A Álvaro Montero no hay que quitarle sus condiciones, por eso está ahí, su biotipo le gusta al profe Queiroz y el tema de Eder Chaux ha venido haciendo un trabajo bastante bueno con Patriotas y ahora con el América y por eso fue llamado”

¿Quién cree que deba reemplazar a David Ospina?

“Yo me inclinaría por la experiencia y el conocimiento de Camilo Vargas, pero la decisión la toma el profe Carlos Queiroz y su grupo, esperamos sea la mejor para la Selección Colombia”

Cabe señalar que Pazo, hoy con 56 años, fue integrante del seleccionado colombiano en el Mundial de USA 1994 y en la Copa América de 1995. Además en varias oportunidades hizo parte de los cuerpos técnicos de selecciones nacionales juveniles, como preparador de arqueros. En su carrera profesional jugó en Junior, Unicosta y Medellín.

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram