José María Pazo: “Todavía no hay quién le quite la número '1' a David Ospina en la Selección”

El exguardameta, que vistió la camiseta de la ‘tricolor’ en el Mundial de Estados Unidos 1994, y en la Copa América de 1995, charló con GolCaracol.com sobre la actualidad de los arqueros del combinado patrio.

Estamos a 29 días del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Por ese motivo, Carlos Queiroz seguirá teniendo como gran referente en el arco a David Ospina. Sin embargo, el propio técnico ha venido insinuando en sus convocatorias su deseo de trabajar para el futuro en diferentes posiciones del campo.

Publicidad

‘Tren’ Valencia: “La falta de gol en la Selección no es culpa de los delanteros, es del planteamiento”

Para hablar de los arqueros, qué mejor que un conocedor de dicha posición como José María Pazo, quien jugó en el seleccionado colombiano, dejó un grato recuerdo en el Junior y que además, tras el retiro, ha sido preparador de guardametas de nuestro país.

El exguardameta oriundo de Valledupar habló con GolCaracol.com.

¿Cómo ve a David Ospina?

“Yo lo veo bien, he visto a David en un trabajo muy bueno ante el Barcelona. Creo que lo viene haciendo bien hace varios partidos atrás. Cuando él está bien, podemos dormir tranquilos. Mas allá de que el resto de jugadores tengan o no continuidad, David está jugando y anda bien, eso es importante. Hay algunos que están trabajando y ahora puede agarrar de otros el profe Queiroz. Hay guardametas que están marchando bien y sobretodo David Ospina”.

Publicidad

¿El puesto de titular nadie se lo quita a Ospina?

“David juegue o no en su equipo, todavía no tiene quien le quite la número 1 en Colombia, todavía no hay uno que tenga sus condiciones, así no este jugando. Él y Queiroz pueden estar tranquilos, pero nosotros somos quienes debemos estar preocupados porque debería de haber unos dos guardametas más con las mismas condiciones de él. Ahora esperamos que sea esa gran garantía para Colombia”.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

¿Cómo ve el futuro del arco de la Selección Colombia?

“Me preocupa porque no hay dos o tres guardametas que puedan llevar al nivel de Ospina, creo que hay que hacer una avanzada en esto y buscar formar los guardametas, que tengan la posibilidad mañana o más tarde que David no pueda o se tenga que retirar. Que cuando haya una emergencia, puedan tomar de los guardametas que se puedan formar bien, sea Quintana, Arboleda, Montero, Chaux, u otro más que se pueda formar. Es diferente tapar en un equipo del fútbol colombiano, que en la Selección. En la Selección vas a enfrentar jugadores de la élite, con trayectoria".

Carlos Queiroz fue arquero en su carrera, ¿cree que eso tendrá una influencia positiva en el proceso?

Publicidad

“Él tuvo la oportunidad de jugar en esa posición, puede tener una gran opinión en ese aspecto. Ahí puede acertar, porque tiene el conocimiento, debe tener cierta cantidad de información. Deseándole lo mejor y que acierte en cada una de las piezas que lleve a la convocatoria”.

“Si hay un jugador con el que vamos a contar en las Eliminatorias, es con James Rodríguez”