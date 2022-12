José Pékerman, protagonista en Colombia aún estando en sus cuarteles de invierno en su país

El entrenador argentino, que nos clasificó a los mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018, ha despertado comentarios positivos en el último tiempo, pero también críticas de algunos futbolistas nacionales.

En tiempos de coronavirus en las últimas semanas se han instalado entrevistas a fondo con los protagonistas del fútbol y en el caso de Colombia se ha revivido un nombre y un apellido: José Pékerman.

El antiguo entrenador del seleccionado colombiano, que de su mano clasificó a las Copas del Mundo de Brasil 2014 y de Rusia 2018, ha recibido voces de apoyo de parte de varios de sus antiguos dirigidos e incluso de entrenadores nacionales como Francisco Maturana.

Mientras tanto, desde la otra orilla se ubicaron algunos jugadores, que desde su óptica no tuvieron las suficientes oportunidades de jugar en el seleccionado colombiano.

Acá los jugadores y el técnico que han destacado la labor de José Pékerman:

Francisco Maturana: “A José le tengo un profundo respeto y admiración desde que fue futbolista en Colombia, me orientó en algún momento a tomar decisiones. Disfruté de su entrega y dedicación en la Selección”.

Teófilo Gutiérrez: “El viejo nos ha clasificado a dos Mundiales, es un entrenador muy capaz, que le sabe llegar al jugador joven y al veterano. Algunos no jugábamos en los clubes, pero él decía que éramos importantes para la Selección Colombia, y nosotros nos la creíamos”.

Eder Álvarez Balanta: "Soy agradecido con Pékerman, me llevó a jugar un Mundial"

Álvarez Balanta: “Soy uno de los jugadores agradecidos con José Pékerman por darme la oportunidad de jugar un Mundial, teniendo un año y pocos meses de jugar a nivel profesional”,

Juan Fernando Quintero: “Pékerman me convocó muy joven a la Selección, él es un gran artífice de lo que ha sido mi carrera. El siempre confió en mí. Él le dio mucho al fútbol colombiano, le dejó a la Selección la mentalidad de ganar”.

Camilo Zúñiga: “Gratitud con el viejo”.

Pablo Armero: “Ser agradecido con todas las personas que nos ayudan a crecer de una forma u otra. A José le debemos mucho nosotros y también el fútbol colombiano”.

Acá los futbolistas que han criticado a José Pékerman:

Carlos Bacca: “Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, es algo que nunca la tuve del profe, jugaba porque lo venía haciendo bien en mi equipo”.

Aquivaldo Mosquera: “En realidad con el señor (José Pékerman) yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y no estaban manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes”.

Edwin Cardona: “Con respeto, pero uno queda en la incógnita, me estás diciendo que me vas a dejar y se lesiona un jugador en la posición mía y llamaste a otro jugador, que nunca a la selección fue, nunca”.

Macnelly Torres: “Entre todos los 23 jugadores habían múltiples circunstancias, al final terminaron yendo jugadores que nunca estuvieron en convocatoria, nunca fueron importantes en Eliminatorias”.

