José Pékerman y su increíble récord: ‘Señor Mundial’, lo llaman en Argentina

Con 44 partidos dirigidos en mundiales juveniles y de mayores, no hay un entrenador en el planeta que si quiera se acerque a los números del técnico de la Selección Colombia.

El 5 de enero de 2012, José Pékerman era presentado como nuevo entrenador de la Selección Colombia. Por ese entonces, las opiniones eran divididas. En el entorno del fútbol nacional, no entendían cómo era posible que un técnico extranjero tomará las riendas de la ‘tricolor’, mientras que otras voces, resaltaban que éste era el cambio necesario para volver a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Lo cierto es que debieron pasar tres décadas para volver a tener un entrenador foráneo al mando de la Selección. El último, otro emblemático del fútbol argentino: Carlos Bilardo.

Sin embargo, ni siquiera Bilardo, quien le diera el segundo -y último Mundial- a la ‘albiceleste’ en 1986 y logrará el subcampeonato cuatro años después; se le acerca a las cifras del hoy indiscutible seleccionador de Colombia.

Pékerman, ha dirigido más partidos en mundiales que ningún otro entrenador en el planeta. Con 44 juegos (33 ganados, 4 empatados y 7 perdidos), entre certámenes juveniles y de mayores, a ‘Don José’, en Argentina, se le sumó el nombre de ‘Señor Mundial’. Así lo dio a conocer el diario de ese país ‘La Nación’.

El medio argentino recapituló la trayectoria del técnico de la Selección y lo comparó con los más importantes entrenadores del mundo. La conclusión: “Los 44 cotejos de Pékerman repartidos entre cuatro mundiales Sub-20, dos torneos Sub-17 y otros dos de mayores, empequeñecen a sus perseguidores. La cuenta de los más cercanos solo escala hasta 25: el histórico alemán Helmut Schön y el ghanés Sellas Tetteh, un especialista en juveniles de su país. Atrás quedan los brasileños Parreira, Scolari y Zagallo, el alemán Beckenbauer, los españoles Del Bosque y expertos en juveniles como Ginés Meléndez e Iñaki Sáez, trotamundos como Bora Milutinovic, Queiroz, Hiddink y el 'Bolillo' Gómez”.

Y es que, así como Pékerman transformó a la Selección Colombia, en Argentina su legado está más vigente que nunca. Fue bicampeón del mundo en la categoría Sub-20 (1997 y 2001), forjó a la generación que tiene la ilusión de dar la vuelta olímpica en Rusia y desde su salida en 2006 del combinado de mayores, la ‘albiceleste’ no ha podido encontrar una identidad, habiendo tenido siete entrenadores en nueve años.

La historia de Pékerman empezó el 13 de abril de 1995. Argentina derrotó en su primer partido del Mundial de Qatar Sub-20 1-0 a Holanda. A su lado, el infaltable Eduardo Urtasun. “José jamás habrá pensado que iba a ser protagonista de una marca así. Porque estos desafíos, tanto aquel comienzo con los devastados juveniles argentinos, como intentar devolver a Colombia a un plano de protagonismo, obligan a resolver lo urgente. Es admirable. Me alegra profundamente, por su dedicación, y por todo lo que el fútbol moviliza en él. Me siento halagado por compartir tanto tiempo a su lado", señaló al diario argentino, el preparador físico que ha estado a lo largo de estos 23 años forjando esta historia junto a ‘Don José’.

"La estadística es tremenda. Y en Suramérica, que no es dato menor. Y acá no importa que los mundiales sean de juveniles o de mayores, es muy difícil sostenerse. No somos una región del mundo muy creíble en la apuesta por los proyectos. Para lograr una marca así, naturalmente ha sido vital tener éxito. Si no, no perdurás", resalta Urtasun.

Pero Pékerman no es el ‘Señor Mundial’ únicamente por los partidos dirigidos, lo es porque también ostenta el récord de haber estado como entrenador en ocho mundiales. El brasileño Parreira también cuenta con este mismo número, pero solo en seis lo hizo como técnico, ya que en México 70 fue el preparador físico de Zagallo, y en Brasil 2014, ayudante de campo de Scolari. Pero el argentino, en Rusia, sumará su noveno certamen mundialista y quedará en solitario.

Números que crecerán a partir del próximo 19 de junio cuando Colombia debute en Rusia frente a Japón por el Grupo H. Seguirán sumando contra Polonia y Senegal. Y todos esperan que aumenten en las siguientes rondas. Pues el legado de Pékerman perdurará en el fútbol argentino, colombiano y mundial.

Estos son los diez entrenadores con más partidos en los mundiales:

Entrenador Mundiales Títulos Partidos José Pékerman 8 3 44 Helmut Schön 4 1 25 Sellas Tette 4 1 25 Carlos Alberto Parreira 6 1 23 Carlos Queiroz 5 1 25 Luis Felipe Scolari 3 1 21 Bora Milutinović 5 0 20 Mario Zagallo 3 1 20 Raymond Domenech 4 0 20 Sebastian Broderick 4 1 20