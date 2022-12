Juan Camilo Hernández le dio la bienvenida a Carlos Queiroz: “Ojalá sea un gran paso para la Selección”

El delantero del Huesca, de España, quien en su debut con el combinado nacional de mayores anotó dos goles; el pasado 10 de octubre contra Costa Rica, no ocultó su ilusión de poder entrar en los planes del entrenador portugués.

Juan Camilo Hernández ya habla como jugador de la Selección Colombia. Eso sí, con los pies en la tierra, sabiendo que todavía puede aportar en los combinados juveniles, pero con toda la confianza y la ilusión de entrar de lleno en el proceso para el Mundial de Qatar 2022.

Camino que tendrá en la Copa América, el primer reto del nuevo seleccionador nacional, el portugués Carlos Queiroz. Dos temas que el ‘Cucho’ tocó con GolCaracol.com.

Del certamen que se celebrará en Brasil, previamente, señaló que junto al Mundial Sub-20 de Polonia, son las competiciones que más lo ilusionan para este año; sin embargo, si se presenta la oportunidad, tendría que elegir alguna de los dos.

¿Qué opina de la llegada de Carlos Queiroz?

“Ojalá sea un gran paso para la Selección. Él querrá venir a aportar y todos nos pondremos a la disposición de realizar un buen trabajo. Tiene una hoja de vida muy conveniente para nosotros y esperemos que eso sea vea reflejado en el trabajo que va a hacer”.

¿Se siente un hombre ya de la Selección de mayores?

“Trabajo para eso. Cuando me convocaron fue una experiencia muy linda para mí, tener al lado a jugadores que nos han dado tanto a los colombianos fue un privilegio. Lo aproveché al máximo y espero seguir compartiendo momentos con ellos. Se portaron muy bien conmigo, me recibieron de la mejor manera y me hicieron sentir uno más”.

¿Cuál es el jugador de la Selección con el que siguió en contacto?

“Habló mucho con Carlos Bacca por el hecho de que ambos estamos en España y somos delanteros”.

¿Falcao le dio algún tipo de consejo?

“Tuvimos charlas personales que me ayudaron a estar tranquilo”.

¿Qué recuerda de ese momento cuando se enteró que estaba convocado?

“Estaba en mi casa y me llegó un mensaje de Arturo Reyes por WhatsApp. Fue algo muy bonito. Un sueño que se me hizo realidad y lo único que pensé fue tenía que aprovechar la oportunidad. ‘Estás convocado’, es lo único que recuerdo del mensaje”.

¿Le hubiera gustado el salto de Reyes a la Selección de mayores?

“¿Por qué no? Se habló de la posibilidad de darle una oportunidad. En lo personal me parece un gran técnico. Pero nada, yo no entró ahí porque son decisiones que toman las personas que están capacitadas para realizar ese tipo de determinaciones”.

