Juan Jairo Galeano: “Maturana no nos dejó sacarnos fotos con Maradona, ni pedirle la camiseta”

Colombia venció al combinado ‘albiceleste’, que el año anterior había conquistado en México su segunda Copa del Mundo, de la mano de un brillante Diego Maradona.

Los goles de la victoria para el combinado nacional fueron obra de Gabriel Jaime Gómez y Juan Jairo Galeano, mientras que para Argentina descontó Claudio Paul Caniggia.

Precisamente Galeano habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y recordó detalles de ese partido, que para muchos marcó el comienzo de la generación dorada del fútbol nacional.

“Normalmente a los terceros lugares no se les presta atención, pero nosotros con un cuerpo técnico tan calificado, se le dio preponderancia al partido por el rival, la sede y la historia. De manera que se preparó muy bien y con mucha seriedad”, recordó el antioqueño.

“Recuerdo algo que me impactó durante la larga carrera mía, con tantos técnicos. Fue la charla técnica en el hotel de Buenos Aires. Cuando fuimos llegando a la habitación de ‘El Pibe’, a la 1 de la tarde, nos sentamos y había un silencio total. Destaparon dos pizarrones, el primero decía “Los fantasmas asustan más de lejos que de cerca”, y el segundo, “¿Miedo a qué y de qué?”, dijo.

Y continuó: “Leonel estaba al lado mío y los dos nos miramos, entonces le preguntamos a ‘Pacho’ si esa era la charla técnica, y nos respondió: ‘Les parece poco lo que dicen los dos pizarrones’”.

Sobre Diego Maradona, que por entonces era la máxima figura no solo de Argentina sino del fútbol mundial, el exjugador de Nacional y Millonarios recordó la advertencia que les hizo Maturana.

“En la cancha, cuando íbamos a salir, nos reúne Pacho y nos dice ‘no quiero ver a nadie sacándose fotos, ni pidiéndole la camiseta a Maradona’… Yo tengo una foto con Messi y los veteranos me dicen ‘tiene una foto con Messi y no con Maradona, que jugó con él’. No lo pueden creer”, manifestó.

Por último, Juan Jairo Galeano destacó la “dignidad” y el “trato especial” que tuvo Maradona con los jugadores de Colombia, pese a la derrota y ante su gente.

“El comportamiento de Maradona fue muy especial, muy digno. En la cancha tuvo un comportamiento de un jugador excepcional, nunca se descompuso, se le vio angustiado, desesperado, por la derrota y más en casa. Pero se portó con mucha dignidad, nos saludó a todos con mucha grandeza”, concluyó.