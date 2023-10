Juan José, hincha de la Selección Colombia, perseveró y lo logró: su historia con James Rodríguez

"Uno hace esto por el amor que se tiene por los hijos y más al verle esa pasión que tiene por el fútbol", fueron las palabras de Carolyn Hilarión para 'justificar' la 'locura' que hizo junto a su hijo Juan José el pasado miércoles. ¿El objetivo? Conseguir una foto, un autógrafo, un abrazo o sencillamente ver de cerca a James Rodríguez, ídolo del pequeño hincha 'tricolor'.

La tarea no era nada fácil, pero harían hasta lo imposible con tal de que se hiciera realidad. Para ello, realizaron un cartel, llamativo por cierto, y que se 'robó' las miradas de cada uno de los presentes en el hotel de concentración de la Selección Colombia. Pero no nos adelantemos a los hechos. Antes de llegar a este punto, protagonizaron una travesía sin igual.

"Fueron 13 horas viajando, estamos desde las 8:00 de la mañana hasta ahora que ya son más de las 8:00 de la noche, es decir, cerca de doce horas para lograr la firma", afirmó Carolyn. Sí, leyeron bien, porque el viaje fue desde Bucaramanga. De hecho, la pancarta que mencionábamos anteriormente, hacía énfasis en la ciudad de origen. Tremendo paseo.

Sin embargo, no fue un impulso o que lo hayan hecho porque sí. Detrás de esto había una razón de 'peso'. "Cuando inició este certamen, las Eliminatorias, yo quería conocer a James Rodríguez, entonces mi mamá tuvo una idea y dijo que por mi cumpleaños, gastáramos ese dinero para venir a Barranquilla y así conocer a la Selección Colombia", dijo el pequeño.

Y eso no fue todo. A través de las redes sociales, específicamente en Tik Tok, crearon una cuenta y empezaron a subir uno que otro video pidiendo que Juan José quería conocer al volante cucuteño. "Quería tener las firmas de los futbolistas y en especial de James Rodríguez. Casi dos meses para conseguirlo y ya estamos aquí, logramos lo que tanto quería", añadió.

Llegaron a las 8:00 a.m., con la esperanza de que tras el regreso del bus, del entrenamiento, pudieran hacerlo realidad. No obstante, no fue así. Lejos de darse por vencidos, empezaron a preguntar a cuanto periodista había: '¿A qué horas vuelven a salir?'. Sobre las 7:00 de la noche había un banderazo y, en un 90%, los jugadores compartirían con parte de la afición.

Teniendo claro esto, era evidente que había que buscar la manera de quedar lo mejor ubicados posible y, para ello, había que hacerse en determinada zona, cerca a las vallas, pero desde muy temprano. No importaron las altas temperaturas ni nada. Se ubicaron y esperaron pacientemente. Poco a poco fue llegando la gente y ellos batallaron por su puesto.

Pese a los empujones y demás, no se movieron de donde estaban. Y valió la pena. Como si el destino ya lo supiera, James Rodríguez, casualidad o no, caminó hacia el sector donde ellos estaban. Era un hecho, ya solo restaba hacerse notar más y pedirle al jugador de Sao Paulo que le firmara la camiseta. Gritos, saltos, intentaron de todo, hasta que el '10' los vio.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, en medio de un entrenamiento AFP

Fue un hecho. Lágrimas de felicidad en Carolyn y no era para menos, su hijo acababa de cumplir su sueño. La emoción era evidente, todo estaba a 'flor de piel'. El que persevera alcaza dicen y cuánta razón. Lo que vimos este miércoles fue una fiel prueba de esto. Ahora, de seguro, se regresarán a Bucaramanga con una sonrisa de oreja a oreja y a contarle a todos.

"Esto lo hace uno por el amor que se le tiene a los hijos y su pasión por el fútbol, la Selección Colombia, en fin. Eso me hizo decirle que no hiciéramos nada de cumpleños y viniéramos con esa plata. Todas las personas, familiares y conocidos nos ayudaron para estar en Barranquilla y haber logrado la firma del jugador favorito de mi hijo es único", dijo Carolyn.

Y la admiración por James Rodríguez no se queda ahí. Juan José lo tiene claro y luchará por el siguiente sueño porque así como batalló por este, hasta cumplirlo, de seguro pasará con lo que prometió. "Quiero ser con ellos; algún día sé que van a escuchar mi nombre ahí entre los jugadores. Son inspiración y voy a lograr ese seuño", sentenció con mucha alegría.