Juan Moreno: “No quiero que sea el primer y último llamado a Selección Colombia, esto es bonito”

Juan Moreno está viviendo un sueño en los recientes cuatro o cinco meses, consolidándose en Millonarios , siendo titular y ahora teniendo un llamado para el microciclo de la Selección Colombia .

Microciclo de la Selección Colombia: Juan Moreno y José Chunga, hora de volar de palo a palo

Por esa razón, GolCaracol.com charló con el arquero oriundo de Apartadó, en Antioquia, quien se mostró emocionado por ser citado a la ‘tricolor’, algo que lo tomó por sorpresa.

Sin embargo, Juan Moreno es consciente que viene trabajando duro desde hace un buen tiempo, y los ‘frutos’ se están viendo con las cosas “bonitas y gratificantes”, que le han pasado en los últimos meses, tanto a nivel de club, como ahora con la Selección Colombia.

¿Cómo tomó este llamado al microciclo de la Selección Colombia?

“Muy contento por la oportunidad, es algo muy bonito y gratificante, me toma un poco por sorpresa, no esperaba que se diera tan pronto, pero también para eso uno trabaja como futbolista”.

¿Cómo se enteró?

“Salimos del partido, yo tengo la costumbre de ver mis juegos, los goles, las cosas que tuve que hacer o las fallas que tuve, entonces íbamos camino al hotel cuando ya el profe nos dio la noticia a los cuatro y nos ilusionamos mucho, fue algo muy bonito”.

¿A qué persona llamó cuando se enteró?

“Lo primero que hice fue llamar a mi papá, que ha sido por mucho tiempo mi confidente, él es el quien está pendiente, lo primero que se me pasó por la cabeza fue llamarlo, algo que también lo emocionó mucho a él”.

Los últimos meses han sido de gran progreso para su carrera…

“Se da de una manera muy particular, vengo tapando hace 4 o 5 meses a nivel profesional y la manera en la que se dieron las cosas no solo mío sino a nivel grupal y es importante continuar así”.

¿Qué destacar del trabajo que viene haciendo en Millonarios?

“Es un trabajo duro, no ha sido fácil nada de lo que me ha tocado, la verdad que las cosas han sido difíciles para consolidarme y viendo todos los resultados me motiva muchísimo y me ilusiona para seguir trabajando”.

¿Qué tan importante ha sido Alberto Gamero?

“El profe y su cuerpo técnico han sido fundamentales en el proceso, porque me brindaron su confianza, su respaldo fue muy bueno, que partido a partido me han dado más confianza. El hecho de que los canteranos juguemos se lo debemos a él, porque él no solo nos puso a debutar sino que sacó lo mejor de cada uno”.

¿Qué expectativas tiene de esos días en Barranquilla en el microciclo?

“Estoy muy emocionado, a nivel de clubes tenemos dos partidos importantes y ya el lunes con una motivación extra, quiero aprovechar al máximo, disfrutar el momento, no es fácil, nadie me ha regalado nada y tratar de dar una buena impresión, que no sea el primer y último llamado”.

¿Qué opina de que Reinaldo Rueda esté mirando la liga colombiana?

“Es muy importante y bonito, motiva mucho que no solo a los que llamaron, sino a los otros de la liga, porque hay muchos jugadores buenos y es bueno que le profesor mire hacia acá, algo que no pasaba hace mucho tiempo, y eso dice que las cosas se están haciendo bien en la liga”.

¿Qué piensa del máximo referente en el arco de la Selección, David Ospina?

“De David es un arquero que no lo conozco, no he podido tratar bien con él, pero uno conoce las cualidades, condiciones que tiene, lleva muchos años en la Selección Colombia, cuidándola, y es por algo y ha hecho cosas importantes”.