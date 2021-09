“La altura no es un mito, es una realidad; pero Colombia no debe meterse tanto en la cabeza eso”

La Selección Colombia comienza la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre este jueves frente a Bolivia, en un terreno siempre complicado como el de La Paz, donde preocupa la altura.

En GolCaracol.com hablamos con Diego Alonso Barragán, quien fue el preparador físico de Francisco Maturana, durante muchos años en el seleccionado colombiano y ha estado involucrado en el trabajo de varios clubes del fútbol local e internacional.

El profesional afirmó que la altura “es una realidad”, pero que se puede “contrarrestar” llegando horas antes, o con futbolistas que puedan estar adaptados a condiciones similares a las que se juega en la capital boliviana.

¿Qué opina de la convocatoria de jugadores del fútbol colombiano que juegan en altura?

“Opino lo mismo que pienso de los microciclos, a los jugadores no solo deben conocerlos por cómo juega, sino como persona, y hay que involucrarlos a lo que representa estar en la Selección de su país. Eso conlleva muchas cosas, enterarse de su vida, de lo que piensa y crezcan en la Selección. Me parece excelente que tenga jugadores del fútbol nacional en esta convocatoria”.

Publicidad

¿Cree que los del rentado local pueden ser titulares?

“Acá hay un tema y es que el fútbol es colectivo, no individual, la camiseta de la Selección no pesa un kilo, sino dos toneladas, los jugadores que de pronto no tienen experiencia, me preocupa. Pero Reinaldo debe saber con quién va a jugar, porque todos están pendientes”.

¿Cómo prepararse para jugar en la altura de La Paz?

“La altura no es un mito, es una realidad, pero la gran altura, que es la de La Paz, Cusco, por ejemplo, Bogotá no es tanta altura. Primero es fácil de contrarrestar, uno puedo llegar horas antes del partido, la noche anterior y enfrenta el partido sin ningún inconveniente y uno evalúa los jugadores que están preparados, aunque todos deberían correr, porque son atletas en el mundo. Los grandes jugadores también hacen la diferencia y Colombia tiene mejores que Bolivia”.

¿Qué es lo que más afecta a los jugadores?

Publicidad

“Hay dos cosas: el oxígeno es menos, pero por eso el jugador se entrena toda la vida, bien entrenado juega bien en la altura, a nosotros los sedentarios nos puede pasar cualquier cosa. Lo segundo es que el balón es mucho más rápido, por eso la importancia de buenos jugadores, y los tenemos. Hay una evaluación grande, no solamente del técnico sino también del preparador físico que es el profe Velasco (Carlos). Yo, por ejemplo, fui nueve veces a la altura y solo perdí una vez, y la altura no es tan preocupante para uno perder un partido de fútbol allá”.

¿Cuáles son los puntos clave para poder sacar un buen resultado en la altura de La Paz?

“Buenos jugadores, bien entrenados y tercero no meterle tanto en la cabeza esto o aquello, la mayoría han jugado en la altura, entonces no hay ningún riesgo, son once contra once, una pelota picando. La experiencia dice que fuimos con Selección, con Cali, con Nacional y sacamos resultados importantísimos. Vamos a jugar igual".