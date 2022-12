La Federación le respondió a Luis Felipe Scolari: “En Colombia no tiene ninguna oferta laboral”

Minutos después de las declaraciones del técnico de Palmeiras, señalando que desde nuestro país lo siguen buscando para ocupar el puesto dejado por José Pékerman, la FCF emitió un comunicado desmintiendo esto.

Martes agitado ha tenido la Selección Colombia. Primero, Luiz Felipe Scolari en rueda de prensa sostuvo que seguirá en Palmeiras pese a las constantes llamadas que ha recibido para ocupar el cargo al frente del combinado nacional. Acto seguido, la FCF negó dicho interés.

“La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que ningún miembro del Comité Ejecutivo ha hecho algún ofrecimiento laboral al Director Técnico Luiz Felipe Scolari para que dirija a la Selección Colombia de Mayores”, resalta el comunicado emitido por el ente rector minutos después de las declaraciones del DT brasileño.

Respuesta a las palabras de ‘Felipao’, quien señaló que "Colombia parece que va a seguir buscando, pero tengo contrato con Palmeiras, ya he señalado que voy a continuar”.

“Celebramos su decisión de quedarse en su actual equipo Palmeiras, ya que acá en Colombia no cuenta con una oferta laboral oficial por parte de la FCF”, concluyó la misiva expedida por la Federación.

Sin embargo, el estratega de Palmeiras, incluso había afirmado que “los colombianos no entienden que no voy a salir, incluso ofrecen más dinero, pero no es cuestión de dinero", había sido las duras palabras del técnico brasileño.

Siendo así las cosas, todo indica que la vacante dejada por José Pékerman estaría encaminada a ser ocupada por el portugués Carlos Queiroz, quien se encuentra disputando la Copa de Asía con Irán y, tras el certamen, quedará libre para poder negociar con cualquier equipo.

