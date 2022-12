La historia de Iván Mauricio Arboleda, la sorpresa en la preselección de Colombia para el Mundial

El aquero de Banfield, de Argentina, fue una de las revelaciones en la lista preliminar que José Pékerman dio a conocer este lunes.

Con 22 años, Iván Mauricio Arboleda está cumpliendo el sueño que tenía de vestirse con el saco de la Selección Colombia. Aunque ya sabe lo que es tener en el pecho el escudo de la ‘tricolor’, pues lo lució en el Suramericano Sub-17 de 2013; ahora es diferente porque se da con el seleccionado de mayores y estar en el Mundial de Rusia se convirtió en uno de sus objetivos.

Pero para ver su nombre en la lista de 35 preseleccionados que entregó este lunes José Pékerman, hay que remontarse a sus inicios, los cuales están llenos de sacrificio, profesionalismo, pero especialmente, de amor incondicional por parte de su familia.

Su historia comenzó en 'La Ciudadela', un barrio de Tumaco. Su abuelo, su tío y su papá dejaron gratos recuerdos entre los habitantes de esta ciudad nariñense, futbolera por demás y cuna de históricos jugadores nacionales, volando de palo a palo.

Pero fue su abuela, doña Teresa, la que le inculcó a su nieto la disciplina que en su niñez le faltaba. Por eso puede decir con orgullo que gracias a ella, Arboleda es llamado a ser el próximo gran guardameta colombiano.

Iván Mauricio inició como delantero. Lo apodaban ‘Adebayor’ porque su fuerte era el juego aéreo. Sin embargo, en la escuela en la que jugaba, Ciudadela y Porvenir, una tarde expulsaron al arquero y el suplente no había ido. A regañadientes fue al arco, tapó un penalti y desde ahí dejaron de compararlo con el delantero togolés.

Ahí empezó su carrera. Llegó al Deportivo Pasto en 2012, hizo inferiores, vivió duros momentos y no pudo debutar con el equipo profesional.

“Cuando estaba en Pasto pensé muchas veces en dejar el fútbol. Más que todo me desanimaba día a día. Me tocaba caminar casi dos horas para ir a entrenar. Además, estaba lesionado y aun así debía ir caminando”, le dijo a GolCaracol.com hace unos meses Arboleda.

Pero la recompensa llegó un años después al ser convocado por la Selección Colombia Sub-17, para el Suramericano que se disputó en Argentina. Allí se lució, tenía todo listo para irse al Deportivo Cali; pero apareció Banfield y tras meditarlo, decidió dar el salto al exterior.

Fueron momentos duros en el club argentino, ya que Iván veía cada vez más lejana la promesa de jugar y su paciencia se agotaba. Pero cuando ya tenía todo listo para empacar maletas e irse a buscar otro futuro, apareció su compatriota Mauricio Cuero, quien llegó en 2015 a Banfield y se convirtió en el polo a tierra de Arboleda.

“Fue una relación de padre e hijo. Siempre le deseo lo mejor. Siempre nos decimos que debemos encontrarnos nuevamente en la Selección. Cuando llegó a Banfield me llevaba a su casa, me daba de comer. Con él me sentía en Colombia. Yo me quería ir porque no jugaba y él fue fundamental para que me quedara”, dice.

Finalmente debutó en 2016, luego alternó en 2017 la titularidad, y este año, se consolidó como la gran figura del ‘taladro’. Y Aunque Cuero no está en la preselección, seguramente sí está muy feliz de ver que su ‘panita’ esté cumpliendo sus sueños.

Sus anhelos van desde comprarle la casa a su mamá, hasta hacer un gol con la Selección Colombia. Éste, su mayor deseo como profesional.

“Cuando era delantero siempre me mandaban a cabecear, esa era mi mayor virtud. Algún día voy a marcar un gol de cabeza. Ojalá sea con la Selección Colombia. Ese día, se lo voy a dedicar a mis amigos, ‘Pri’, ‘Titi’ y ‘Memín’, ellos saben quiénes son”, asegura Arboleda, quien fue la gran sorpresa en la lista preliminar para el Mundial.

