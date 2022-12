La Selección Colombia busca sede para el amistoso contra Portugal

Inicialmente este partido, programado para el 12 de junio, se disputaría en el estadio multipropósito de Ginebra, pero el escenario se someterá a adecuaciones y no estará habilitado para esa fecha.

Según reseña la prensa suiza, sería imposible la realización del compromiso amistoso en Ginebra debido a que las obras, que serán principalmente en la iluminación, son de carácter urgente y no se podrían posponer. “Es muy triste, pero es absolutamente necesario hacer esos trabajos en el escenario. Me hubiera gustado que se llevara a cabo aquí, pero este no es el caso. No puedo correr el riesgo de posponer el trabajo", explicó al diario ‘La Tribuna de Ginebra’ Laurent Moutinot, máxima autoridad del estadio.

Publicidad

Entre tanto, al consultar a fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol, se conoció que ya están trabajando en el tema para encontrar alternativas y anunciar la sede en los próximos días.