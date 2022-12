La Selección Colombia empató 0-0 con una fogosa Argentina, en el segundo ensayo sin José Pékerman

El seleccionado colombiano tuvo como figura al arquero David Ospina, quien tapó con acierto varias opciones de los argentinos. Los nuestros, mucho mejor en el segundo tiempo del duelo de este martes. La Selección Colombia empató este martes 0-0 con su similar de Argentina, en duelo preparatorio jugado en el estadio MetLife, de New Jersey, ante una buena concurrencia de aficionados de nuestro país y en el segundo encuentro dirigido por Arturo Reyes. El seleccionado colombiano tuvo que soportar la presión de los fogosos y correlones argentinos especialmente en los primeros minutos; pero ahí estuvo atento para contener los balones de riesgo el arquero David Ospina. ¡Ya es figura! Ospina y sus atajadas mantienen el cero en Colombia vs. Argentina ¡La tuvo Muriel! El delantero remató al arco y respondió Armani, en Colombia vs. Argentina