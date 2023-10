La Selección Colombia, entre sorpresas y los que hacían fila para llegar al equipo de Néstor Lorenzo

Se viene una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas. Clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es el gran objetivo. Por eso, cualquier decisión es crucial. Los rivales en esta ocasión serán Uruguay, en Barranquilla, y Ecuador, en condición de visitante, y para sacar los mejores resultados posibles, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, ya eligió.

Un total de 26 jugadores conforman la lista de convocados, donde resalta la presencia de habituales como Mateus Uribe, Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, James Rodríguez; también de uno que otro juvenil que viene haciéndose su lugar y son los llamados al cambio generacional como Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla; y otros que, en definitiva, fueron una grata sorpresa para varios.

Estamos hablando de Cristian Borja (SC Braga), Kevin Castaño (Cruz Azul), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerson Mosquera (FC Cincinnati) y Kevin Mier (Atlético Nacional). Debido a la cantidad de bajas por lesiones, el estratega de la 'tricolor' se la jugó por quienes venían haciendo fila, siempre con méritos y destacadas actuaciones en sus clubes. Así los analizamos en Gol Caracol, caso por caso.

Cristian Borja (SC Braga)

Lo ocurrido con Johan Mojica, quien presenta una "lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha", según informó Osasuna, abrió un espacio en la nómina y este fue aprovechado a la perfección por Cristian Borja. Y es que el presente del lateral izquierdo es más que positivo, de la mano de su regularidad y alto nivel en el rentado local y Champions League, 'tocó a la puerta' y convenció.

Cristian Borja, jugador de Sporting Braga, convocado a la Selección Colombia SofaScore

Publicidad

Kevin Castaño (Cruz Azul)

No fue ninguna casualidad que, con tan solo 23 años y mientras jugaba en Águilas Doradas, recibiera sus primeras oportunidades en la 'tricolor' de mayores. Dio el salto a México, exactamente al Cruz Azul, y no desentonó. Se adueñó del mediocampo, con su habitual entrega y claridad para salir. Recordemos que Jefferson Lerma (Crystal Palace) está lesionado, no lo llamaron y eso ayudó.

Kevin Castaño, jugador de Cruz Azul, convocado a la Selección Colombia SofaScore

Willer Ditta (Cruz Azul)

Continuando nuestro viaje en México y también en Cruz Azul, aparece Willer Ditta. El defensa central sabía lo que era vestir la camiseta de la Selección Colombia Sub-23, cuando jugó el Preolímpico en 2020, pero no la del equipo absoluto. Tanto destacarse y con una buena cantidad de partidos 'encima', fue tenido en cuenta ahora sí y más ante la ausencia de Yerry Mina (Fiorentina) lesionado.

Willer Ditta, jugador de Cruz Azul, convocado a la Selección Colombia SofaScore

Yerson Mosquera (FC Cincinnati)

La lista de posibles centrales fue larga, varios eran los opcionados, pero pocos los elegidos, entre ellos el nacido en Apartadó, Antioquia. En la MLS, se hizo un nombre, por su buena labor defensiva y, además, capacidad goleadora. El excelente juego aéreo y la seguridad que transmite fueron clave, esto sumado a que Jhon Janer Lucumí (Bolonia) no pudo asistir por ciertas molestias físicas.

Yerson Mosquera, defensa central del FC Cincinatti de la MLS y convocado a la Selección Colombia SofaScore

Publicidad

Kevin Mier (Atlético Nacional)

Su ausencia en la pasada doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, sorprendió. Sin embargo, fue paciente, no perdió la calma, mantuvo su nivel y tuvo su recompensa. Brillando en Atlético Nacional y tras la no convocatoria de Devis Vásquez, se convirtió en el tercer arquero de la 'tricolor'. Allí, compartirá junto a Camilo Vargas y Álvaro Montero, de quienes seguirá aprendiendo.