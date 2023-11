La Selección Colombia, sin descanso y sin tregua: en diciembre también se juega

La Selección Colombia no pierde tiempo. El 2023 ha sido un año maravilloso para la 'tricolor' y, por eso, cerrarlo de la mejor manera sería un sueño. Atrás quedaron las jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas y, ahora, es momento de algunos partidos preparatorios. Y es que el 2024 estará bastante movido, empezando por la Copa América que se disputará en territorio estadounidense.

Allí, el combinado patrio aspira a firmar una buena presentación y para ello será fundamental ultimar detalles, pulir algunos errores, potenciar las fortalezas y que el cuerpo técnico cuente con una larga lista de jugadores que pueden ser convocados. Pensando en este último factor, el equipo 'cafetero' verá acción en el remate del 2023, exactamente en el mes de diciembre y por partida doble.

En primera instancia, hay un juego preparatorio programado para el domingo 10 de diciembre, a las 5:00 de la tarde (Hora de nuestro país). El rival de turno será Venezuela, en el estadio DRV PNK, en Estados Unidos. Recordemos que con la 'vinotinto' ya se chocó y ocurrió el 7 de septiembre, en la fecha 1 de Eliminatorias, en Barranquilla. El resultado fue victoria 1-0, con gol de Santos Borré.

Pero no será la única vez que podremos volver a ver a los dirigidos por Néstor Lorenzo, antes de que se baje el telón del año. El sábado 16 de diciembre, la Selección Colombia enfrentará a México, a las 7:00 de la noche (Hora de nuestro país), en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum, también en Estados Unidos. Con este compromiso de 'peso' se cerrará la temporada.

Selección Colombia. Gabriel Aponte/Getty Images

Cabe aclarar que contra el conjunto 'manito' también se había jugado recientemente. Esto aconteció el 27 de septiembre de 2022, en el Levi's Stadium, y donde la 'tricolor' protagonizó una enorme remontada. Los mexicanos se habían ido 2-0 arriba, con goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga, pero el combinado patrio reaccionó con Wilmar Barrios y doblete de Luis Sinisterra, para el 2-3.

Así las cosas, el director técnico Néstor Lorenzo tendrá una doble oportunidad para mirar nuevas caras, tener otro espectro de futbolistas y hacerse una idea más clara de cara a un 2024 bastante movido y con mucha acción. Tendremos Selección Colombia para rato y en diciembre esperamos no solo celebrar Navidad y Año Nuevo, sino también varios goles de nuestra 'tricolor'.

¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores en diciembre?

Selección Colombia vs. Venezuela

Día: domingo 10 de diciembre.

Hora: 5:00 p.m. (Colombia).

Estadio: DRV PNK (Estados Unidos).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Selección Colombia vs. México

Día: sábado 16 de diciembre.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum (Estados Unidos).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com