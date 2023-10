La Selección Colombia tendrá una baja sensible para el partido contra Brasil, en Eliminatorias

Jornada de contrastes para la Selección Colombia. Este martes 17 de octubre, visitó el estadio Rodrigo Paz Delgado, para enfrentarse a Ecuador. El resultado final fue 0-0, sumando un punto, que es muy importante, teniendo en cuenta el rival y la altura. Sin embargo, queda ese sabor un poco amargo, ya que se pudo haber ganado. Y es que Luis Díaz falló un penalti, sobre el minuto 61.

Pero eso no fue todo. Varios jugadores de la 'tricolor' recibieron tarjeta amarilla, entre ellos, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez. No obstante, la que más 'dolió', sin duda, fue la de Jhon Arias , ya que completó el límite de amonestaciones y eso le impedirá estar en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Tremendo dolor de cabeza.

El reglamento de la Conmebol es claro al afirmar que todo futbolista con dos amonestaciones, independiente de si son en partidos consecutivos o no, será suspendido al juego siguiente. Ese es el panorama que vive el hombre que milita en las filas del Fluminense, de gran presente y que se ha convertido en una pieza clave para el director técnico, Néstor Lorenzo, que lo suele convocar.

Jhon Arias, en el partido de Ecuador vs. Colombia. Foto: AFP

Así las cosas, el delantero no podrá disputar el compromiso de la quinta jornada, que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de noviembre, a las 7:00 de la noche (Hora de nuestro país), con Brasil . Una baja sensible para el combinado patrio, si se tiene en cuenta que se ha hecho con un lugar en el equipo titular, aportando en materia ofensiva y defensiva. Pero ya no hay nada que hacer.

Publicidad

Ahora, el estratega deberá pensar, desde ya, en alternativas para solucionar esta dificultad. Eso sí, se debe aclarar quen no podrá estar contra la 'Canarinha', pero sí en el siguiente compromiso; es decir, frente a Paraguay, el 21 de noviembre, a las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), en condición de visitante. Razón por la que, igualmente, podría ser convocado para la próxima doble fecha.