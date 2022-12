La Selección Colombia y una presentación nivelada por lo bajo: acá el uno por uno

El combinado nacional no tuvo una buena presentación este martes y cayó derrotado 3-0 con Argelia, el campeón africano. Así les fue a los 16 futbolistas que jugaron, en Lille (Francia).

David Ospina: no tuvo responsabilidad en los tres goles que recibió. Los argelinos lo sorprendieron con sendos remates de media distancia que lo dejaron sin ninguna posibilidad.

Johan Mojica: tuvo varias desatenciones y se vio por momentos perdido y superado por los argelinos, más allá de que tuvo atrevimiento e intentó proyectarse al ataque.

Dávinson Sánchez: lejos del nivel que se le conoce. Regaló la espalda, abusó de su fortaleza física y cometió varias faltas.

Óscar Murillo: se equivocó en una salida y Argelia, bien ubicado en la cancha, aprovechó el error y convirtió el primero por medio de Bounedjah. No tuvo un buen partido.

La Selección Colombia y una horrible noche: perdió 3-0 con Argelia, en Lille

Luis Manuel Orejuela: se distrajo en el tiro de esquina que terminó en el segundo gol de Argelia. No aportó en marca y tampoco en ataque.

Mateus Uribe: no fue un buen partido para el hombre del Porto, de Portugal. En el medio se vio superado, no quitó balones, ni ayudó a Lerma. Tampoco aportó demasiado en el ataque, una de sus virtudes.

Jefferson Lerma: su labor no fue suficiente para contener los feroces ataques de los argelinos. Tampoco contó con la compañía de Uribe en la zona de contención.

Yairo Moreno: apresurado para resolver las que tuvo. Sobre el final del primer tiempo recibió un llamado de atención del técnico Carlos Queiroz. Comenzando el segundo tiempo dejó el campo por Luis Sinisterra.

Juan Guillermo Cuadrado: jugó de extremo, cuando lo venía haciendo por dentro con un rendimiento alto. No tuvo el brillo de otros partidos, ni tampoco aportó su desequilibrio habitual.

¡Error de Colombia y golazo de Argelia! Bounedjah sacó un remate que se clavó en el ángulo

Alfredo Morelos: interesante presentación del jugador del Rangers, de Escocia. Salió del área, incomodó a la defensa rival e intentó asociarse. Tuvo dos opciones, una en la que se la picó al arquero y se fue afuera, y otra tras un remate frontal que atajó el arquero.

Luis Fernando Muriel: se movió por todo el frente de ataque y tuvo una opción de cabeza que atajó el arquero. Sin embargo, tomó malas decisiones, en dos oportunidades se la negó a Morelos.

Luis Díaz: ingresó en el segundo tiempo por Juan Guillermo Cuadrado. Solo tuvo una aproximación y sacó un remate de zurda que fue fácilmente controlado por el arquero.

Luis Sinisterra: ingresó en el segundo tiempo por Yairo Moreno. Sinisterra encaró, estuvo metido en el partido y tuvo mucha personalidad en su debut con la selección de mayores.

Apareció la figura de Argelia: Mahrez amplió el marcador y Colombia pierde 2-0

Roger Martínez: ingresó por Luis Fernando Muriel en el segundo tiempo. No pudo marcar diferencias y no encontró las pequeñas sociedades a las que nos tiene acostumbrados. No tuvo opciones de gol.

Andrés Ibargüen: ingresó en el segundo tiempo por Alfredo Morelos. No fue mucho lo que pudo aportar en el ataque.

Wilmar Barrios: entró en el segundo tiempo para reemplazar a Mateus Uribe y le aportó un poco más de equilibrio en el mediocampo.

