La Selección Colombia ya está en Alemania y se enfoca para el duelo de fogueo del próximo martes

Sonrientes, con buen ánimo y más que listos para un nuevo reto. La Selección Colombia de mayores ya se encuentra en Alemania para enfrentar el próximo martes a la 'die mannschaft', a partir de la 1:45 de la tarde, y dicho duelo de fogueo se podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y por www.golcaracol.com

En Alemania, los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán su segundo duelo de preparación de la gira que adelantan por Europa. La victoria contra Irak 1-0 ya quedó atrás y el plantel 'cafetero' ya asume un nuevo reto de cara a lo que serán las Eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026, que realizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado este domingo, el combinado patrio se entrenó en horas de la mañana en la ciudad deportiva del Valencia C.F. y en la tarde emprendió vuelo a territorio alemán.

📸 𝐇𝐨𝐥𝐚, 𝐀𝐥𝐞𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 👋🇩🇪🛬



Ya estamos en territorio alemán para nuestro partido del martes 👌#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/o8tECOcqaQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2023

De otro lado comunicó la FCF que Colombia tendrá este lunes 19 de junio una práctica oficial en el Veltins-Arena, de la ciudad de Gelsenkirchen, escenario en el que se efectuará el compromiso de fogueo.

"Me gustaron varias cosas, sabíamos que teníamos que mover rápido la pelota porque ellos nos iban a doblar la marca, nos costó, defendieron muy bien, venían bien y sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco estuvimos precisos en el último pase y para la última jugada, como se vio en el segundo tiempo. Me gustó que jugaron chicos que debutaron, y se sigue consolidando el proceso que valida lo que hizo la Sub-20 en Argentina. El hecho de venir con estos muchachos y que sumen minutos me pone contento saber que hay futuro. Felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, que no es fácil que vienen en sus vacaciones, faltó precisión en los últimos metros, pero la solidez defensiva es otra de las cosas que me gustó", esas fueron algunas de la palabras de Lorenzo luego del juego contra Irak, en Mestalla.

El análisis de Jorge Carrascal sobre Alemania, el rival del martes

"Es una selección muy grande, con mucho renombre, pero nosotros descansaremos y ya veremos, saber lo que viene. Tenemos que ver contra ellos qué vamos a hacer y yo yo creo que todo el grupo y los compañeros estamos motivados para dar un buen partido", sostuvo el volante cartagenero que milita en el CSKA Moscú, de Rusia.