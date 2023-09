La Selección Colombia ya está en Chile y se alista para enfrentar a la 'roja', por las Eliminatorias

La Selección Colombia ya se encuentra en Chile para disputar un nuevo compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial del 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Este sábado en horas de la noche, Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico junto a la plantilla de futbolistas arribaron a territorio 'austral' donde empezarán a preparar el compromiso del próximo martes 12 de septiembre, por la segunda jornada.

Fue la propia Federación Colombiana de Fútbol la dio a conocer la llegada de los integrantes del combinado de nuestro país a Chile y lo hizo por intermedio de una publicación en sus distintas plataformas digitales. La FCF colgó una serie de fotografías que tienen como protagonistas a los jugadores de la 'tricolor'.

En las instantáneas se observan a algunas de las figuras de la Selección Colombia como son el caso de Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, entre otros. Todos estos muy sonrientes y con el firme objetivo de sumar los tres puntos en el estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, y el cual dará inicio a las 7:30 de la noche.

Recordemos que los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron por 1-0 a Venezuela, en el Metropolitano, en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas gracias a un gol de Rafael Santos Borré al inicio del segundo tiempo, de cabeza, luego de un gran centro de Jhon Arias. Mientras que la 'roja', su rival en la segunda jornada, cayó por marcador de 3-1 en su visita a Uruguay por lo que está obligada a sumar en su casa.

El partido entre chilenos y colombianos del próximo martes 12 de septiembre, válido por la segunda jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, usted lo podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y por www.golcaracol.com

🎥 ¡𝗛𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼, 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗼́ 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔! 👋🛬🇨🇱



Nuestra Selección Colombia ya está en Chile para el segundo juego de las Clasificatorias 👌#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/54L1vQokOg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2023

Algunas declaraciones de los futbolistas de Colombia previo al jugo contra Chile.

"Nos centramos en nuestro trabajo, por ahí ellos no han tenido los mejores resultados, pero nosotros preparamos el partido de Colombia y entramos a la cancha a hacer nuestro trabajo y poner en práctica lo que se hace en la semana; a eso vamos a Santiago", esas fueron las palabras de Luis Sinisterra en rueda de prensa en Barranquilla antes de partir rumbo a territorio chileno.

"Hemos creado una idea de juego bastante clara, no debemos cambiarla, creo que es nuestra ideología, el fútbol de la Selección tiene que basarse en jugar de ‘tú a tú’, ir hacia adelante, presionar al rival, no hacerlos ver cómodos y eso es lo que hemos venido haciendo no solo en los juegos de fogueo, sino que también con Venezuela”, complementó Luis Sinisterra.