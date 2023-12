La Selección Colombia ya tiene a sus elegidos: Néstor Lorenzo se la jugó por este once contra México

La Selección Colombia sigue invicta y así quiere cerrar el año. Desde que Néstor Lorenzo tomó las riendas del equipo nacional, no sabe lo que es perder, entre partidos preparatorios y Eliminatorias Sudamericanas. Razón por la que quiere continuar por esa senda y esta vez frente a México, en un duelo de fogueo, que se llevará a cabo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

Esta vez, el estratega llamó a jugadores que no son tan habituales, entre hombres de la liga local y jugadores de Estados Unidos, Arabia Saudita, México, Brasil y Argentina. De hecho, el regreso de David Ospina a una convocatoria fue la más llamativa. Ahora, se debe recordar que el histórico guardameta, de 35 años, no estuvo presente en el primer encuentro de esta seguidilla de juegos.

Macalister Silva en duelo con Selección Colombia, frente a Venezuela. Foto: AFP.

Y es que el pasado domingo 10 de diciembre, la 'tricolor' chocó con Venezuela, también en territorio norteamericano. En aquella ocasión fue en el Estadio DRV PNK, casa del Inter Miami, club en el que milita Lionel Messi. Allí, hubo varios debuts, donde el más llamativo fue el de David Macalister Silva, figura de Millonarios y quien generó toda clase de comentarios en las redes sociales.

Pero eso ya es página del pasado. Ahora, se viene el reto contra el combinado 'manito', para el que Néstor Lorenzo ya destapó sus cartas y la titular empieza con David Ospina bajo los tres palos, en lo que será su tan anhelado regreso. Posteriormente, en la zona defensiva aparecen Samuel Velásquez, Brayan Vera, Andrés Reyes y Juan David Mosquera, en la habitual línea de cuatro.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Esta es la formación de la Selección Colombia Masculina de Mayores 🆚🇲🇽#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/IwoOMTcFWJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 16, 2023

Ya en la mitad de la cancha están Jorman Campuzan y Sebastián Gómez, quienes serán los encargados de recuperar balones y darle salida al equipo. Estos dos hombres repiten titularidad , lo que confirma que firmaron un buen partido frente a Venezuela, en el anterior compromiso. Metros más adelante estarán Ian Carlos Poveda, Daniel Ruiz y Roger Martínez, como tridente ofensivo.

Jugadores de la Selección Colombia, en acción de juego en partido preparatorio AFP

En punta estará Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien viene de ser campeón con Columbus Crew SC, en la MLS, y era uno de los más esperados en esta concentración. Todo está listo y definido, se viene un nuevo reto para la Selección Colombia y las expectativas son altas. Cada uno de los que saltan a la cancha esperan darlo absolutamente todo y dejar el nombre del país en lo más alto.

Alineación titular de la Selección Colombia vs. México, en partido preparatorio

David Ospina; Samuel Velásquez, Brayan Vera, Andrés Reyes, Juan David Mosquera; Jorman Campuzano, Sebastián Gómez; Ian Carlos Poveda, Daniel Ruiz, Roger Martínez; y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

D.T.: Néstor Lorenzo.