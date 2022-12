La última estación de los jugadores de la Selección Colombia antes de aterrizar en Barranquilla

La mayoría de los 26 jugadores que llamó a la Selección Colombia serán titulares con sus equipos. A medida que cumplan con sus compromisos empezarán a reunirse en Barranquilla.

David Ospina: West Bromwich Albion vs. Arsenal, sábado a las 7:30 a.m. (ESPN 2).

David González: Atlético Nacional vs. Medellín, sábado a las 7:45 p.m. (Win Sports).

Camilo Vargas: Deportivo Cali vs. América, domingo a las 5:15 p.m. (TV Abierta).

Santiago Arias: PSV Eindhoven vs Vitesse, sábado 1:45 p.m. (ESPN Play).

Dávinson Sánchez: Excelsior vs. Ajax, domingo a las 8:30 a.m. (ESPN Play).

Stefan Medina: Querétaro vs. Pachuca, sábado a las 6 p.m.

Óscar Murillo: Querétaro vs. Pachuca, sábado a las 6 p.m.

Farid Díaz: Atlético Nacional vs. Medellín, sábado a las 7:45 p.m. (Win Sports).

Frank Fabra: Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba, domingo a las 5:30 p.m.

Yerry Mina: Santos vs. Palmeiras, domingo a las 4:30 p.m. (GOL TV).

Pablo Armero: Bahia vs. Galícia, domingo a las 4:30 p.m.

Carlos Sánchez: Crotone vs. Fiorentina, domingo a las 9 a.m. (ESPN Play).

Juan Guillermo Cuadrado: Sampdoria vs. Juventus, domingo a las 9 a.m. (GOL Caracol).

James Rodríguez: Athletic Bilbao vs. Real Madrid, sábado a las 10:15 a.m. (DirecTV ).

Daniel Torres: Deportivo Alavés vs. Real Sociedad, sábado a las 12:30 p.m. (ESPN Play).

Edwin Cardona: Monterrey vs. Atlas, sábado a las 8 p.m.

Wilmar Barrios: Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba, domingo a las 5:30 p.m.

Macnelly Torres: Atlético Nacional vs. Medellín, sábado a las 7:45 p.m. (Win Sports).

Abel Aguilar: Deportivo Cali vs. América, domingo a las 5:15 p.m. (TV Abierta).

Carlos Bacca: No juega. Ya llegó a Barranquilla.

Luis Fernando Muriel: Sampdoria vs. Juventus, domingo a las 9 a.m. (GOL Caracol).

Miguel Borja: Santos vs. Palmeiras, domingo a las 4:30 p.m. (GOL TV).

Cristian Zapata: Milan vs. Génova, sábado a las 2:45 p.m. (FOX Sports).

Mateus Uribe: Atlético Nacional vs. Medellín, sábado a las 7:45 p.m. (Win Sports).

Luis Quiñones: Cruz Azul vs. Tigres, sábado a las 5:00 p.m.

Duván Zapata: Udinese vs. Palermo, domingo a las 12:00 m.