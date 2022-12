Las variantes no cumplieron en la Selección: el análisis uno a uno de Colombia

Más allá de contar con habituales titulares como Cristian Zapata, Abel Aguilar y James Rodríguez, las caras nuevas no pesaron en el encuentro contra Corea del Sur.

La primera prueba de la Selección Colombia rumbo a Rusia 2018 le dejó a José Pékerman más dudas que certezas. Especialmente con los jugadores que debutaron como inicialistas o debían suplir posiciones cruciales en el andamiaje de la ’tricolor’.

Publicidad

Aquí el uno por uno de la Selección

Leandro Castellanos: El arquero de Santa Fe tenía la dura tarea de suplir a David Ospina. Se vio comprometido en las dos anotaciones y cada vez que lo exigieron, se mostró inseguro. En su primer partido como titular, por ahora, no dejó las garantías necesarias para ser el reemplazo del portero del portero del Arsenal.

Stefan Medina: Reemplazante natural de Santiago Arias, al defensor antioqueño le cuesta cada vez que le toca ir al ataque. En defensa cumple pero por más que en Monterrey se desempeñe como lateral derecho, su fuerte no es tener la pelota en los pies. Fue errático en los pases y cada vez que se proyectaba por su banda, no fue opción para generar jugadas de peligro.

Cristian Zapata: La voz de la experiencia en una zaga defensiva improvisada. Al lado de Davinson Sánchez hace una dupla de centrales fuerte en las pelotas aéreas y rápida en los cierres. Fue el autor del gol de Colombia tras un centro de James Rodríguez y se mostró como el más destacado de la Selección.

Publicidad

Lea acá: Colombia perdió 2-1 frente a Corea del Sur, en un ensayo que dejó más dudas que certezas

Davinson Sánchez: A punta de buenas actuaciones se ha ido ganando la titular. Es el presente y futuro de la defensa ‘tricolor’. Frente a Corea del Sur debió doblarse en trabajo al suplir los espacios que dejaba por izquierda William Tesillo y eso se notó en los dos goles, los cuales llegaron por su costado.

Publicidad

William Tesillo: El más sacrificado en el planteamiento de Pékerman. Ante la ausencia de Frabra quien tuvo complicaciones de salud, el elegido fue el central de Santa Fe. Quedó en evidencia que esa no es su posición. No aportó ni en defensa ni en ataque. Y fue el lunar en la zaga ‘cafetera’.

Abel Aguilar: Contra Corea del Sur portó la banda de capitán. Volvió a demostrar que vestido de amarillo se transforma y sube su nivel. Aportó en defensa pero le faltó colaboración de Uribe. Intentó filtrar balones a la espalda de la defensa local. La opción más clara llegó después de mandarle un pase a ‘Gio’ Moreno que mandó por encima del arco.

Vea acá: Así fue el balance de Cristian Zapata tras la derrota frente a Corea del Sur

Matheus Uribe: No fue el compañero ideal para Aguilar en el mediocampo. Él no marca mucho. En el primer tiempo no pesó. Pasó sin pena ni gloria. Tanto así que se fue sustituido concluidos los primeros 45 minutos.

Publicidad

Giovanni Moreno: Jugó únicamente en la primera parte. Intentó asociarse en la mitad de la cancha y transportarle la pelota a Duván Zapata y Avilés Hurtado. Aunque con James no pudo generar jugadas de peligro, en sus pies estuvo la más clara del partido antes del único gol de Colombia.

James Rodríguez: Luchó más de lo que jugó. El '10' solo tuvo de generar peligro a través de la pelota quieta. Con el marcador adverso, no estuvo claro con la pelota y cayó en la desesperación de ir al choque y a la fricción con los surcoreanos.

Publicidad

Avilés Hurtado: En su debut con la Selección, corrió por todo el frente de ataque pero mostró más ganas que fútbol. Intentaba ser la opción en la parte de adelante, pero falló cada vez que tenía el balón. No pudo asociarse nunca con Duván Zapata.

Duván Zapata: Muy solo en ataque. Intentó bajar balones para los volantes, pero nunca le llegó la pelota clara para generar peligro en el arco rival. Se perdió en la parte de arriba y no tuvo una opción de gol.

Vea acá: Falcao García no se perdió el partido entre Colombia y Corea del Sur

Los que entraron

Publicidad

Carlos Sánchez: Ingresó para la segunda parte por Matheus Uribe. Demostró que es el bastión en la mitad de la cancha y el socio perfecto de Aguilar. Le cambió la cara a Colombia en la zona de contención.

Edwin Cardona: Sustituyó concluido el primer tiempo a ‘Gio’ Moreno. Con él, el ataque de Colombia se vio diferente. Puso el ritmo a la hora de generar peligro y estuvo preciso a la hora de entregar la pelota.

Publicidad

A lo largo del segundo tiempo ingresaron Frank Fabra, quien fue un oxígeno por izquierda; Carlos Bacca, que tampoco tuvo mayor peso en el ataque; Felipe Pardo, jugador que se asoció y fue importante por derecha; y Jefferson Lerma. El mediocampista actuó como lateral derecho siendo más importante en marca que en ataque.