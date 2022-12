Lo que no se vio del partido Colombia vs. Paraguay, en el Metropolitano

Son muchas cosas que ocurren en un partido y no todo lo logran captar las cámaras de televisión, algunos detalles que no se vieron en pantalla se los contamos en esta nota.

1). Como es costumbre, los tres arqueros de la Selección salieron a calentar primero y una vez llegó el resto del equipo, Camilo Vargas le lanzó un balón a James, quien lo controló de manera lujosa y le dijo al portero: “hoy estoy claro”.

2). ¡Un acto muy paternal! Falcao García saltó al terreno de juego acompañado de su hija mayor Dominique, a quien en medio de los actos de protocolo, ‘El Tigre’ le enseñó los comportamientos que se deben tener al escuchar el himno nacional. James Rodríguez no se quedó atrás y tuvo el mismo gesto con los dos menores que salieron con él a la cancha.

3). Una vez empezó el partido se dio algún regaño del ‘10’ en contra de Santiago Arias; al lateral le hicieron un túnel y el volante del Bayern Múnich reaccionó con un fuerte gritó: “¡Arias, no te pueden hacer eso, mar...! Y no fue el único llamado de atención de James con Santiago.

4). Davinson Sánchez mostró su fuerza y carácter durante el partido en un duelo especial que vivió contra Derlis González. Empujón iba, empujón venía y cada vez que chocaban cuerpo a cuerpo el colombiano le gritaba: “¿Qué pasó? ¡Anda a jugar!

5). Una ayuda divina: todo un país hacía fuerza por la victoria de la Selección, en las gradas del Metropolitano se veían niños, señoras y hombres gritando, tirando 'madrazos' y otros que cantaban arengas a favor de Colombia. Un grupo de hinchas particular resaltaba en las graderías de oriental; era un grupo de monjas que vivieron el partido con camándula en mano y cada vez que pasaba una jugada de peligro, miraban al cielo.

6). La voz del pueblo, es la voz…: no iniciaba el segundo tiempo entre Colombia y Paraguay y los asistentes al Metropolitano enviaban un mensaje a José Pékerman. Todo el estadio cantaba un solo coro: “¡ChaTeo, ChaTeo, ChaTeo!”. Al parecer el técnico los escuchó y al momento del ingreso de estos jugadores el público estalló en júbilo.

7). Estos solo pasa en Colombia y con Falcao. Por lo general cuando un jugador recibe una tarjeta, es criticado por los hinchas, pero en este caso no fue así con ‘El Tigre’, quien recibió una amarilla por una fuerte entrada y el Metropolitano lo aplaudió.

8). Al terminarse el partido, una persona de la Federación se le acercó a Falcao para llevarlo a que hablara con las cámaras de Gol Caracol, pero ‘El Tigre’ no quiso hablar solo dijo: “Pero qué voy a decir, no tengo nada por decir. No quiero hablar”. Radamel salió molesto y triste.

9). Lo malo del partido: dejando a un lado el resultado del juego, la clasificación embolatada al Mundial y el estado anímico en la que quedó el país; lo malo y preocupante fue la pólvora que hubo en las tribunas luego del gol de Falcao García y la cantidad de botellas de whiskey que se encontraron, claro, ya desocupadas. ¿Quién controla eso?