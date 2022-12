Los jugadores de la Selección que estuvieron en la primera y última convocatoria de Pékerman

Repasamos la lista que entregó el DT en su debut contra México, hace más de cinco años. Son 10 nombres que se repiten con la de ahora. Unos se han mantenido, y otros hasta ahora regresan.

La primera vez que el técnico argentino José Pékerman anunció una convocatoria de la Selección Colombia de fútbol fue el 21 de febrero de 2012. Aquella vez la lista era para enfrentar a México, en un amistoso. Han transcurrido cinco años, tres meses y nueve días. Este jueves volvió a citar al grupo, ahora para la doble fecha FIFA de preparación, contra España y Camerún, el 7 y 13 de junio, respectivamente.

Entre los dos llamados ha pasado también un Mundial, dos Eliminatorias (el final del camino hacia Brasil 2014 y lo que lleva para Rusia 2018) y dos Copas América. Una historia larga, pero con menos protagonistas de lo que se pensaría. Diez futbolistas se repiten en las dos convocatorias. Unos se han mantenido, otros hasta ahora regresan.

David Ospina. Es el jugador que más ha gozado de la confianza del DT durante estos cinco años. Era el titular cuando actuaba en el Niza (Francia) y lo sigue siendo ahora, que es suplente en Arsenal. En el debut de Pékerman, contra los mexicanos, fue titular y dejó el arco en ceros.

José Pékerman reveló la lista de convocados para enfrentar a España y Camerún Pablo Armero. Inició el camino con el DT argentino como titular. Y conservó esa condición durante varios años, incluido el Mundial de Brasil. Pero luego de la Copa América de Chile, en 2015, entró en un espacio vacío, donde tuvo poca participación en sus clubes: Flamengo y Udinese. Ahora en Bahía, volvió a tener continuidad y, de paso, regresó a la Selección. Lo hizo la fecha pasada de la Eliminatoria, contra Bolivia. Fue uno de los destacados.

Cristian Zapata. Cuando Pékerman llegó al banquillo de Colombia, el defensor recibió el llamado siendo jugador de Villarreal. Hoy completa cinco temporadas en Milan. Durante todo este tiempo, ha sido habitual en las listas del DT argentino. Es uno de los que más kilómetros ha recorrido con esta Selección.

Juan Guillermo Cuadrado. Es uno fijo en las listas de la Selección. Con el DT actual ha disputado 54 partidos. La primera vez que el argentino lo llamó, el volante actuaba en Lecce. Ahora, campeón con Juventus en el Calcio y finalista de la Liga de Campeones es un indiscutible. Jugó 85 minutos en el debut contra los mexicanos, y además marcó el 2-0 en la victoria de aquel 21 de febrero de 2012.

Carlos Sánchez. Empezó como titular frente a México en el debut de Pékerman. También es una de las cartas con las que siempre se la juega la Selección: estuvo en el Mundial de Brasil, las dos Copas Américas anteriores y es titular en esta Eliminatoria.

Abel Aguilar. Entró en la primera lista del DT, pero no fue titular esa vez. Sin embargo, con el paso de los partidos se ganó la confianza, y luego, con fútbol, el cupo entre los inicialistas. En la mitad del campo es uno de los hombres fijos.

James Rodríguez. El volante del Real Madrid jugó 80 minutos la primera vez que Pékerman lo convocó, frente a México. Esa vez jugaba en Porto, y desde entonces se adueñó de la creación colombiana. Ha estado en 54 juegos y además de indiscutible en las convocatorias, llega como la figura.

Falcao García. Desde que inició su camino con Pékerman lo hizo con gol. Marcó el 1-0 contra México hace 5 años y, pese a la lesión de rodilla que sufrió con Mónaco, el DT y Colombia entera lo esperó. Inclusive se aguantó la decisión de no llevarlo al Mundial de Brasil hasta último momento. Ahora ha vuelto a la lista, recuperado, goleador y campeón en Francia.

Teófilo Gutiérrez. Pékerman lo convocó para el amistoso contra México, pero no fue titular. La delantera de ese juego fue con Dorlan Pabón y Falcao. Sin embargo, el tiempo le entregaría el cupo entre los inicialistas. Estuvo en las Eliminatorias y el Mundial de Brasil, así como en la Copa América de Chile. Tuvo una etapa este año en la que no fue convocado (desde enero contra Brasil), pero su rendimiento actual con Rosario Central le renovó el crédito en la Selección.

Giovanni Moreno. Estuvo en el inicio del DT argentino con Colombia. Lo convocaron para el amistoso contra México, pero no fue titular. No lo llamaban desde la Eliminatoria para Brasil. No ha tenido mucha opción, entre otras cosas por jugar en el fútbol chino y por el nivel de jugadores como James y Edwin Cardona. Su nombre en la primera lista de Pékerman era normal, en esta es una sorpresa.