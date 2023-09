"Los partidos entre la Selección Colombia y Venezuela son un clásico, se viven con mucha intensidad"

Empieza un nuevo sueño, se abre una ilusión, esa misma que cada cuatro años nos hace vibrar. Arrancan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que será en México, Estados Unidos y Canadá. Allí, la Selección Colombia salta al ruedo para verse las caras, en la fecha 1, frente a Venezuela, ese rival que tanto nos complica la vida en cada encuentro.

El pitazo inicial sonará este jueves 7 de septiembre, a las 6:00 p.m. (Hora colombiana), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y como es habitual contará con la transmisión de Gol Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión y en el portal web ( https://gol.caracoltv.com/ ). Y es que el compromiso promete goles, emociones, buen fútbol y muchísimo más.

Sumar de a tres es el objetivo de las dos escuadras. Para ello, cada una se la jugó a su manera. Por el lado de la 'tricolor', es el turno de Néstor Lorenzo, como entrenador. Por el otro, la 'vinotinto' eligió a Fernando Batista, quien estará sentado en el banquillo. Además, están viviendo una renovación en sus plantillas. Hay varios condimentos para tener en cuenta.

Así nos lo contó Elvis Martínez, entrenador del Deportivo Rayo Zuliano, club de la Liga venezolana, y quien, en su época de futbolista, defendió los colores de su país en 37 oportunidades, entre 1993 y 2002. En ese entonces, chocó con el cuadro 'cafetero' en siete ocasiones, con un balance de tres empates y cuatro derrotas, enfrentando a dos generaciones distintas.

En primera instancia, tuvo la fortuna de medir fuerzas contra el equipo de René Higuita, Carlos 'Pibe' Valderrama, Freddy Rincón, 'Chonto' Herrera, entre otros. Posteriormente, el remate de su historia con la Selección de Venezuela fue frente a jugadores del talante de Óscar Córdoba, Mario Yepes, Giovanni Hernández, Víctor Aristizabal y más. Sin duda, fue un lujo.

Elvis Martínez, exjugador, en un entrenamiento de Venezuela AFP

¿Cómo vive el inicio de unas nuevas Eliminatorias?

"La verdad que se siente demasiada ansiedad y con ganas de que esto arranque. Además, con este nuevo formato se abre otra posibilidad y hay esperanza para estas Eliminatorias e ir al Mundial, el cual tanto hemos deseado y soñado por años. No es nada fácil, porque así como aplica para nosotros, eso mismo dirán en Bolivia, Ecuador, en fin, todas las selecciones".

¿Qué análisis hace de los duelos entre Colombia y Venezuela?

"Para nosotros enfrentar a Colombia siempre ha sido un clásico porque suelen ser de los duelos más cerrados que existen y son partidos que, más allá del resultado, son trancados. Por eso, los marcadores finales son muy apretados y nunca con goleadas. Es un lindo enfrentamiento. Históricamente, se vive con intensidad y nadie regala nada. Sin duda, es un clásico".

Inicio de Eliminatorias, clásico, caras nuevas, hay varios condimentos...

"De todo. Hay que estar concentrados, preparados, bien planteado, entendiendo lo que es jugar en Barranquilla con esas condiciones, en fin. Será un partido cerrado en el marcador. Tanto Colombia como Venezuela ven este juego como la clave para empezar con el pie derecho su sueño de ir al Mundial. ¿Quién no quisiera empezar ganando? Así se vive este duelo".

Elvis Martínez, exjugador, en un entrenamiento de la Selección de Venezuela AFP

¿Cuál es su opinión del proceso con Fernando Batista?

"Tomar el mando no era fácil, después de lo que pasó con el profesor José Néstor Pékerman, pero llegó el técnico Batista y hay una gran esperanza de ir al Mundial. Se cuenta con una camada de jugadores muy importante, donde más del 90% de ellos ya están afuera del país, en otras ligas, lo que da 'peso'. Va estar difícil, pero no imposible y tenemos la convicción".

¿Qué tiene de especial este grupo y generación de la 'Vinotinto'?

"En nuestra época siempre fue difícil ver jugadores fuera del país, mientras que, ahora, la mayoría están en otras ligas, lo que les da un nivel mayor de competitividad, con roce internacional y eso da garantía de que podrán luchar. Nos costó en otra época y, a pesar de eso, hicimos buenos partidos, entonces en la actualidad eso ayudará y, por eso, nos ilusionamos".

¿Algunos nombres a seguir y tener en cuenta?

"Hay varios. En general, hay un buen grupo. Ahora, no se puede omitir el buen presente de hombres como Rómulo Otero, Salomón Rondón, Tomás Rincón, Josef Martínez, a quien le está yendo bien en la MLS, Yeferson Soteldo, Yangel Herrera, y otros. Cada uno brilla y eso da un nivel de competencia importante para disputar esta clase de duelos, en Eliminatorias".

Elvis Martínez, exjugador venezolano, en un entrenamiento de la Selección de su país AFP

En la otra cara de la moneda, ¿Cómo ve a la Selección Colombia?

"Han ido creciendo generación a generación. El solo hecho de nombrar a René Higuita, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, si bien jugaban en el ámbito local, también eran protagonistas a nivel internacional en Copa Libertadores; y eso permitió crecer y ahora veamos nombres como Yerry Mina, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y más".

El panorama es similar de uno y otro, por lo que dice...

"En la actualidad, estos jugadores tienen un gran futuro. Uno se pone a ver de manera detenida y detalla, y no es normal. Tienen una corta edad y ya con varios partidos encima, incluso 20 o 30 a nivel de selecciones. Van a dar mucho para dejar su legado y así continuar. Es una cuestión de años, seguir trabajando, proyectarse, están haciendo historia y es clave".

¿Alguna anécdota de un enfrentamiento contra Colombia que recuerde?

"Muchas. Jamás olvidaré cómo nos seguíamos por la raya con el 'Chonto' Herrera, con quien no nos soltábamos nunca, el ida y vuelta que había. También recuerdo una con 'Pibe' Valderrama. Uno creía que era de esos jugadores que le querían pegar, pero una vez salí lesionado porque me partió la cara en una jugada y dije: 'me llevo la foto del que me pegó' (risas)".

Elvis Martínez, exjugador venezolano, en un partido de la Selección de su país AFP

¿Qué opinión le merece aquella generación con la de ahora?

"Comparar es complicado, son épocas diferentes como lo decía. Antes era un poco más complejo muchas cosas, ahora se ha ido ganando su lugar, en fin. Pero lo que sí tengo claro es que futbolistas como René Higuita, 'Pibe' Valderrama, Freddy Rincón será difícil que vuelvan a nacer porque eran diferentes. Fueron épocas muy bonitas e hicieron historia por su país".

¿Se atreve a 'jugársela' para el encuentro del jueves?

"Todos esperamos estar en el próximo Mundial. Colombia y Venezuela somos hermanos y lo que más deseamos es que se logren las cosas. Ojalá estemos juntos en Estados Unidos, México y Canadá, que tanto anhelamos. De igual manera, con el nuevo proceso que ya tiene la Selección Colombia que las cosas les salgan bien, vayan por buen camino y se logre todo".