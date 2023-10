Luis Díaz, tras empate de Colombia: "Cada uno debe meterse en la cabeza que debe dar mucho más"

Luis Díaz no tuvo su mejor actuación con la Selección Colombia este jueves frente a Uruguay en el estadio Metropolitano. El extremo guajiro lo intentó por la banda, pero se vio bien marcado por la zaga de la 'celeste', y en los tiempos que pudo desmarcarse, no estuvo fino de cara al arco de Santiago Mele.

Luego de la igualdad por 2-2 frente al combinado 'charrúa' en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, el '7' del seleccionado nacional habló en la zona mixta con los micrófonos de Gol Caracol. De entrada, el artillero del Liverpool de Inglaterra mostró su desazón por no obtener los tres puntos en casa y lamentó las opciones desperdiciadas.

"Como todos, no liquidamos el partido y por ahí fue el error y no nos pudimos llevar los tres puntos", analizó de inmediato Díaz Marulanda, quien fue criticado por algunos usuarios en las redes sociales por su regular desempeño.

Luis Díaz en el partido de Colombia contra Uruguay. Foto: AFP

A renglón seguido, Luis Díaz habló del trabajo colectivo de la 'tricolor' frente a la 'celeste', que según él, fue una labor que se pudo rescatar luego de la igualdad a dos goles en el 'Metro', por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Rescato el trabajo y la actitud que tuvimos, de siempre llevar el resultado adelante porque dos veces nos fuimos adelante; sumamos es importante, pero tenemos que seguir mejorando, cada uno debe meterse en la cabeza que debe dar mucho más y que el planteamiento del profe lo está haciendo bien y nosotros también", agregó.

Por último, Luis Díaz se refirió a la opción de gol que falló en el segundo tiempo frente a Uruguay y que pudo significar el 3-1 de Colombia frente a los dirigidos por Marcelo Bielsa.

"Lo traté de hacer igual, abriendo el pie, me pica un poco y pega en la canilla y creo que si hacemos ese gol y las otras oportunidades liquidábamos el partido. Y no cometer esos errores infantiles porque nos puede costar, el gol que nos hacen a último momento es una desconcentración que no nos puede pasar", concluyó Luis Díaz.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo del desempeño de Luis Díaz vs. Uruguay?

"Hay que esperarlo. Luis Díaz entrega todo, con alma y vida para la Selección Colombia. No tuvo la suerte de marcar, pero son cosas que pasan. Seguramente, pronto va a marcar y va a hacer muchísimos goles en la selección", afirmó el entrenador de la Selección Colombia en rueda de prensa.