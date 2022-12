Luis F. Muriel: “Corea del Sur será un rival con fútbol rápido y vertical, debemos marcar diferencia”

El atacante de la Selección Colombia analizó el próximo rival de la ‘tricolor’, este martes 26 de marzo, en el partido preparatorio que se jugará en la ciudad de Seúl.

Luis Fernando Muriel, quien fue titular en el anterior encuentro frente a Japón, habló en las últimas horas con la prensa sobre el próximo rival de la Selección Colombia y también se refirió a la función que le pidió el entrenador portugués Carlos Queiroz.

El atacante comenzó señalando que el técnico “siempre me recordó lo que debía hacer durante el partido, en el entretiempo, y cuando terminó, el día previo, ayer, hoy. Cada vez que me ve, me dice “te maté”. Lo dice por la fase defensiva, pero todo en broma, sabe que el trabajo lo puedo hacer de la mejor manera, y la disponibilidad que brindo siempre ha sido para el bien del equipo”.

Por otra parte, en el contacto con los medios y en el que estuvieron presentes nuestros enviados especiales Jhonson Rojas y Juan Pablo Hernández, Muriel se refirió a Corea del Sur, rival que ya se ha enfrentado a la ‘tricolor’, y que para él “será similar al partido contra Japón”.

“De Corea lo que podemos esperar es ese fútbol rápido y vertical, velocidad en el tema de transiciones, un rival intenso. Será similar al partido que ya jugamos, debemos tener concentración, el tema de saber afrontar las adversidades dentro del campo y cada vez que podamos marcar, sacar la diferencia”, concluyó el atacante de la Fiorentina.

