Luis Felipe Scolari: “Los colombianos no entienden que no voy a salir de Palmeiras”

Así de tajante fue ‘Felipao’ en su primera rueda de prensa de 2019. De hecho, el entrenador afirmó que desde la FCF han intentado dar a torcer su decisión ofreciéndole más dinero, pero para él, su futuro está en Brasil.

Luis Felipe Scolari fue escueto y claro: “Voy a seguir en Palmeiras, pese a que de la Selección de Colombia me siguen buscando”. El técnico brasileño, en rueda de prensa, señaló esto al asegurar que son reiteradas las llamadas desde nuestro país para ocupar la vacante que dejó José Pékerman.

"Colombia parece que va a seguir buscando, pero tengo contrato con Palmeiras, ya he señalado que voy a continuar”, prosiguió ‘Felipao’.

Incluso, para que no quedará ningún manto de duda sobre su futuro, afirmó: “Los colombianos no entienden que no voy a salir, incluso ofrecen más dinero, pero no es cuestión de dinero".

Ni la intervención del colombiano Miguel Ángel Borja, delantero de Palmeiras, pudo influir en que Scolari ocupe el lugar dejado por Pékerman.

De esta manera, ‘Felipao’, para alegría de los seguidores del actual campeón brasileño y preocupación de los intereses de la Selección Colombia, ya tomó una decisión.

Y bajo este panorama, todas las miradas apuntan al portugués Carlos Queiroz, quien se encuentra disputando la Copa de Asía con Irán y, tras el certamen, quedará libre para poder negociar con cualquier equipo.