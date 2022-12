Luis Fernando Muriel: “Aunque es un partido amistoso, para nosotros y ellos nunca ha sido así”

El atacante de la Selección Colombia analizó el partido frente a Venezuela, que será este martes, a las 8:00 p.m., con transmisión de Gol Caracol. Además, habló de su buen momento en la ‘tricolor’ y de los planteamientos de Carlos Queiroz.

Luis Fernando Muriel se viene destacando cada vez más con la Selección Colombia. Tras sus dos goles sobre Brasil, en el empate 2-2, se siente “con confianza y siendo parte importante del equipo”.

Previo al duelo con Venezuela, segundo partido preparatorio de la ‘tricolor’ en esta fecha FIFA del mes de septiembre, el delantero atlanticense dio sus puntos de vista.

“Es importante este duelo contra Venezuela, si bien en la carta es un partido amistoso, para nosotros y para ellos este partido nunca es así, siempre se juega a ganar y esta vez no será la excepción”, dijo de entrada Muriel.

Luego, habló de su actualidad y señaló que “hay que seguir trabajando de la mejor manera, seguir colocando todo a disposición del cuerpo técnico, todo lo que puedo dar. De parte de todos nosotros es importante estar dispuestos a todo lo que nos digan”.

Luis Fernando Muriel, también habló de más temas que lo involucran a él, a Carlos Queiroz y hasta a sus compañeros. Repase sus demás declaraciones.

*La función jugando de extremo

“Creo que resultó el planteamiento, si bien en el papel somos todos ‘9’ de área, pero creo que Roger también juega por las bandas, también yo en el Atalanta, son posiciones que conocemos bastante bien, seguramente que nos encontramos bien dentro del terreno de juego y así los resultados llegan”.

*Titularidad frente a Venezuela

“Ya es la decisión del entrenador, lo que él crea conveniente en el partido, para la selección, la disponibilidad máxima para cumplir cualquier función”.

*Motivos de su buen presente en Selección Colombia

“Tener esa confianza, sentirme parte importante de este quipo, si bien siempre he sido de los más regulares a las convocatorias desde el profe Pékerman, en este momento me siento un jugador titular y eso me ayuda a que mi confianza crezca”.