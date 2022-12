Luis Fernando Muriel: “La adaptación al sistema de juego de Queiroz ha sido bastante fácil”

El delantero colombiano dio una entrevista y se refirió al nuevo proceso en la Selección, al mando del entrenador portugués, quien llegó con una idea de fútbol más moderno y europeo.

Luis Fernando Muriel ha sido uno de los más fijos en el proceso de Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia y contó algunos detalles de cómo es el trabajo del estratega portugués.

“La adaptación al sistema y a lo que ha querido el profe Queiroz ha sido bastante fácil, la verdad es un técnico que se hizo entender de la mejor manera desde que llegó, sus ideas y lo que quería. Eso lo hemos visto reflejado en cada partido que jugamos, cuando hemos tenido la oportunidad de ver los videos después de los partidos, los movimientos que entrenamos, eso nos deja tranquilos, que la idea está agarrada a un cien por ciento”, dijo el jugador del Atalanta, en entrevista con ‘ESPN Colombia’.

Además, Muriel se refirió a la posición dentro del campo de juego en la que lo coloca el estratega de la ‘tricolor’.

“El profe me pide mucho a partir de esa posición digamos de extremo, tener la posibilidad o casi que la obligación de estar cerca del ‘9’. En un momento determinado cuando tengamos la pelota no tan en la raya, sino más cerca del ‘9’, es la posición en la que yo prefiero estar, la de venir a buscar el balón. En la fase de no tenencia de balón sí hay que mantener las posiciones que nos permitan un equilibrio en defensa. Él me da mucha libertad y en esa Copa se podía ver esa confianza que me da el profe desde el inicio y mostrar el potencial en Selección”, afirmó.

Por último, sobre un cambio en el estilo de juego en la Selección Colombia, Muriel Fruto señaló que se tienen que adaptar y que no es difícil porque la mayoría de los futbolistas juegan en Europa.

“El fútbol moderno ha llevado a que tengamos que adaptarnos, a esos nuevos ritmos y competencia que el fútbol te impone, la escuela del profe Queiroz es de un entrenador europeo y que por ende pienso que sus equipos tengan esa idea. Por características nosotros teniendo jugadores en Europa nos permite desarrollar ese fútbol, pasa mucho por el tipo de partidos, la circunstancia, igual seguimos trabajando la tenencia del balón, construir las jugadas desde atrás”; finalizó el delantero atlanticense.