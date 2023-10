Luis Fernando Suárez dio las claves para enfrentar a Ecuador, por las de las Eliminatorias

Luis Fernando Suárez es uno de las voces autorizadas para hablar del partido entre Ecuador y Colombia. En esta ocasión, el experimentado estratega no dudó en pronunciarse sobre cuáles deberían ser los puntos claves para ganar el partido. En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el director técnico comentó sus percepciones del apasionante duelo por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El reconocido profesor fue enfático en mencionar que se debe entender los tiempos del compromiso. "Es un partido donde uno tiene que basarse en la inteligencia, hay que saber manejar ritmos, hay que ser conscientes que no es solo la altura, sino el buen juego, una buen disposición táctica de un equipo (Ecuador) que ha evolucionado mucho. Colombia tiene que ser muy inteligente, porque si se dan todas están situaciones se puede ganar, pero siempre mirando la jugada tras jugada", dijo el extécnico de Costa Rica.

Asimismo, Luis Fernando Suárez comentó el principal errores en el compromiso contra Uruguay, por parte de la Selección Colombia. "Las transiciones de ataque defensa no fueron lo mejor, cuando estábamos atacando nos alargarnos; para evitar el contraataque del conjunto uruguayo nos costó mucho", comentó el colombiano, en 'Blu Radio'.

Otras declaraciones

Clave para ganar el partido contra Ecuador

"Si uno aprovecha la espalda de esos marcadores que se van ampliando, puede ser bueno. Yo creo que hay que tener en cuenta eso, el regreso nuestro sea armarse rápido, eso es clave. Yo creo que los costados pueden ser interesantes".

Otra estrategia

"Es un equipo intenso, tiene mucho volumen de ataque, la propuesta es sumar los marcadores de punta. Yo creo que si uno es inteligente, me parece que los costados pueden ser interesantes para utilizarlos".

¿James inicialista?

"Está James para jugar y sobre todo para calmar los ritmos. Lo importantes es mirar su evolución durante los 90 minutos, quizás no este para todo el partido".

James y Jorge Carrascal...

"Siempre, los buenos jugadores les gusta juntarse; la cuestión es el trabajo para cuando no se tenga la pelota, el equipo no debe perder el andamiaje de grupo. Es importante que jugadores como ellos se junten, yo creo que sin ningún problema podrían jugar"

Evolución Ecuador

"Ecuador es muy completo, tácticamente es mucho mas fuerte, se le ve que ha trabajado la pelota quieta".

Kevin Castaño o Wilmar Barrios

"Yo no podría hablar sobre una situación en especifico. Barrios fue muy sacrificado en el partido, el equipo estuvo muy largo contra Uruguay. Cualquiera de los dos, si no están bien acompañados van a tener problemas. Si las líneas están cortas no van haber tantos problemas".