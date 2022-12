Luis Manuel Orejuela: “Soñaba con conocer a Falcao y James y ahora podré compartir con ellos”

El lateral derecho, quien fue convocado a la Selección Colombia, este miércoles, habló con GolCaracol.com y mostró su felicidad por ser citado por Carlos Queiroz para los partidos preparatorios frente a Japón y Corea del Sur.

Luis Manuel Orejuela fue convocado este miércoles para la Selección Colombia, luego de que Santiago Arias se lesionara y Carlos Queiroz escogiera una nueva carta para la lateral derecha de la ‘tricolor’.

Publicidad

Vea también: ¡Crece la expectativa! Colombia podría volver a organizar una Copa América después de 19 años

El lateral derecho, quien estuvo en varias oportunidades en el combinado patrio Sub-20 y de suplente en un amistoso cuando dirigía José Pékerman a la de mayores, charló con GolCaracol.com sobre su llamado para estar en los partidos preparatorios contra Japón y Corea del Sur, el 22 y 26 de marzo.

Además, Orejuela se refirió a su buen momento en Cruzeiro, donde en pocos partidos ha ganado protagonismo y la confianza del entrenador y los hinchas.

¿Cómo recibe usted esta convocatoria?

Publicidad

“Muy feliz, contento de poder ser convocado a esta Selección, y espero aprovechar la oportunidad”.

¿Parte de esta convocatoria es gracias a su llegada a Cruzeiro?

Publicidad

“Sí, creo que eso influye mucho, porque en Holanda jugaba poco, ahora que llegué acá a Brasil tengo la oportunidad de jugar, entonces eso me ha ayudado mucho”.

¿Cómo le llegó el llamado, ya se habían contactado con usted antes?

“Eso fue cuando iba a entrenar hoy, me llamó una persona de la Federación, y me comunicó que había la posibilidad porque Santiago Arias había sufrido una lesión, y ahorita me confirmaron que estaba convocado. Antes no había tenido posibilidad de comunicarme con ellos”.

Lea también: ¡Definidos los ocho mejores de Europa! La Champions League rumbo a cuartos de final

Publicidad

¿Qué expectativas tiene de este llamado a la Selección Colombia?

“Primero, muy feliz, espero llegar allá y aprovecha la oportunidad, porque Queiroz es un gran técnico de fútbol, aprenderle mucho y ganarme día a día la oportunidad y ojalá tenga algunos minutos para actuar y demostrar mi fútbol”.

Publicidad

¿Qué es lo que usted le puede aportar a la banda derecha de la ‘tricolor’?

“Soy un jugador al que le gusta atacar mucho, tiro buenos centros y por ahí si tengo la oportunidad de actuar, mucha velocidad y salida”.

¿Cómo ve esa competencia con Helibelton Palacios en estos partidos?

“Tengo mucho respeto por él, es un gran jugador, tuve la oportunidad de compartir con él en Deportivo Cali, va a ser una competencia sana y el profesor decidirá”.

Publicidad

¿Usted qué admira de Santiago Arias?

“Es un jugador luchador en la parte defensiva, lo hace bien, aguerrido, esas son cosas positivas que uno toma en la posición que juego”.

Publicidad

Vea acá: El renacer de Jackson Martínez en Portimonense llama la atención en Portugal

¿Cuáles son sus sueños con la Selección Colombia?

“Llegar y ganarme un espacio en el día a día, y mi mayor sueño con la Selección es jugar un Mundial y estoy trabajando para eso”.

¿Cuáles son los jugadores que más admira en la Selección?

Publicidad

“A Falcao y a James soñé con conocerlos y ahora tendré la oportunidad de compartir con ellos y aprovecharé el momento y el tiempo”.

¿Qué le gustaría tener de ellos?

Publicidad

“De Falcao, el liderazgo que tiene, es capitán, pero esperar el momento; cuando los vea, no sé cómo vaya a reaccionar. Espero tener el momento de tenerlos de frente”.

¿Tiene ilusión de ganarse un lugar en la Copa América?

“Yo digo que es un proceso, vine acá a Cruzeiro a ganarme una oportunidad y cada partido que me den espero hacer las cosas bien y eso me va a ayudar a ganarme un lugar en la Selección y ojalá sea en la Copa América”.

¿Qué pasó en Ajax, qué rescata de su primer parada en Europa?

Publicidad

“Ajax es un equipo muy grande, creo que fui allá a aprender un poco más. Creo que todo no fue malo, aunque no tuve la oportunidad de jugar mucho y espero algún día pueda volver y poder actuar y hacerlo mejor”.

¿Su actualidad en Cruzeiro como va?

Publicidad

“Desde que llegue he tenido la oportunidad de jugar 4 partidos, de los cuales dos he salido como el mejor jugador de la cancha, entonces cada día voy ganándome el corazón del hincha, del entrenador. Me han tratado muy bien, estoy muy feliz, espero ganar mucho con este club”.