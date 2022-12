Luis Orejuela: “La lesión me ayudó a fortalecerme y trabajar para tener oportunidad en Selección”

El lateral derecho habló con GolCaracol.com sobre su llamado a la Selección Colombia, lo que ha mejorado en Cruzeiro, de Brasil, la lesión que lo dejó por fuera de la Copa América 2019 y hasta de lo que le pide el técnico de la ‘tricolor’.

Luis Manuel Orejuela se ha ganado a pulso su lugar en la Selección Colombia. Sus destacadas presentaciones en el balompié brasileño y su lugar en la titular de Cruzeiro han hecho que Carlos Queiroz lo tenga en cuenta.

El futbolista vallecaucano, de tan solo 24 años, charló con GolCaracol.com sobre su llamado para los partidos preparatorios frente a Brasil (6 de septiembre) y Venezuela (10 de septiembre) y que tendrán transmisión de Gol Caracol.

Orejuela tocó varios temas y se refirió al buen momento que atraviesa en Cruzeiro, de los aspectos que ha mejorado, de lo que le pide Queiroz, y hasta de su objetivo de poder estar en la Copa América 2020.

¿Qué sensaciones le deja este llamado a la Selección Colombia?

“Estoy muy feliz, muy contento de este llamado otra vez a la Selección Colombia. Para la Copa América me llamaron, pero por una lesión no pude ir, y ahora otra vez con este llamado estoy alegre”.

¿En qué ha mejorado en el fútbol de Brasil?

“Aquí en Cruzeiro y en el fútbol brasileño he fortalecido mucho en la marca, también en el ataque, porque es un fútbol que le permite a uno ir mucho más a la ofensiva”.

¿Qué le piden los técnicos que ha tenido en Cruzeiro?

“Con los dos me ha ido muy bien, tanto Mano Menezes que salió hace poco y ahora que llegó Rogério Ceni, siempre me dicen que siga en la misma tónica, aportándole mucho al equipo. Ese es el trabajo que vengo haciendo día a día”.

¿Y Carlos Queiroz que le dice en la Selección Colombia?

“Con él solo he hablado cuando fuimos a la gira asiática, pero me dice que primero la marca y cuando tenga la oportunidad de atacar que lo haga con toda confianza”.

¿Cómo recibió usted anímicamente esa lesión que lo dejó por fuera de la Copa América 2019?

“Fue muy difícil porque ya estaba convocado, venía en un momento muy bueno en mi carrera, desafortunadamente pasó la lesión, pero creo que eso me ayudó a fortalecerme más, a que cada día trabajara mejor para tener otra vez la oportunidad”.

¿Este es su mejor momento en su carrera como futbolista?

“Sí, me ha ido muy bien aquí en Cruzeiro, me han tratado muy bien, la hinchada, es por el trabajo que he venido haciendo, cada día me propongo más para ser mejor. Estoy muy feliz del momento que estoy pasando”

El puesto de lateral derecho era de Santiago Arias, pero no está teniendo minutos ¿Cómo ve usted esa competencia por ser llamado y ser titular?

“Es una competencia muy sana, iré a trabajar a hacer lo que el profesor me diga, si tengo la oportunidad de actuar, daré lo mejor de mí”.

¿Su objetivo con estos llamados a partidos preparatorios es abrirse un camino para la Copa América 2020?

“Claro, si tengo la oportunidad de jugar alguno de los dos trataré de hacerlo muy bien para que siga siendo llamado y Dios quiera que tenga la oportunidad de llegar”.