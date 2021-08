Luis Sinisterra: “Quiero aportar mi granito en la Selección Colombia; Cuadrado es mi referente”

Luis Sinisterra es una de las gratas sorpresas que dio Reinaldo Rueda, en los citados para la Selección Colombia , para los partidos de septiembre contra Bolivia, Paraguay y Chile.

El oriundo de Santander de Quilichao, con apenas 22 años, se forjó una carrera en Europa, en el Feyenoord, de los Países Bajos, donde viene siendo figura, con goles, asistencias y su gran talento en ofensiva.

Por ese motivo, Sinisterra recibió el llamado para la Selección Colombia y desde el Viejo Continente, antes de sumarse a la ‘tricolor’, atendió a GolCaracol.com, este miércoles, para hablar de su actualidad y de sus sensaciones por estar citado al combinado patrio.

“Se me aguaron un poco los ojos”, fue la reacción que tuvo el atacante del Feyenoord, al verse en la lista de convocados el pasado martes, algo que lo llena de “felicidad”, tal y como le contó a este portal.

Eso sí, cabe recordar que Luis Sinisterra ya sabe lo que es ponerse la camiseta de la Selección Colombia, de la Sub-20, estando en el Mundial de Polonia 2019, donde marcó dos goles en cinco partidos, y de la mayores en ese mismo año, cuando estaba al mando Carlos Queiroz. Sumó algunos minutos en la derrota 3-0 con Argelia.

¿Cómo se siente con esta actualidad en el Feyenoord?

“Gracias por la invitación, la verdad he venido trabajando fuertemente con mi grupo y con el nuevo técnico que me ha dado la confianza. Estoy feliz por el momento que estoy viviendo, no solo yo, sino mi equipo, y espero ir por más”.

Usted tuvo una lesión grave, ¿eso lo fortaleció?

“Fue una lesión bastante complicada, pero gracias a Dios eso quedó en el pasado, me siento fuerte, cada vez, cada partido, voy mejorando más y más. Desde pequeño he sido una persona con una mentalidad bastante fuerte y eso me ayudó mucho. Además, teniendo las personas indiciadas en cada momento, eso es lo que me ha ayudado en todo este proceso”.

¿Qué significa para usted el Feyenoord?

“Yo creo que es mi segunda casa, siempre estaré agradecido, porque fue todo muy bien planeado conmigo, desde que llegué me dijeron que el primer año era de adaptación, me supieron esperar, confiaban en mis condiciones. Yo trabajé en irme acoplando al clima, a la ciudad, al estilo de juego, ya al año tuve la confianza y voy creciendo como futbolista”.

¿Cuáles son sus objetivos actualmente?

“Ahorita mismo tengo contrato hasta 2024, estoy muy enfocado en el Feyenoord, este año hemos iniciado de una manera excelente, el campeonato, ahora en la Conference League clasificamos. Solo estoy concentrado en Feyenoord, el futuro es incierto, lo dirá tu trabajo y tu día a día”.

¿Cómo tomó el llamado a la Selección Colombia?

“La verdad, fue un momento de mucha felicidad, al momento de recibir la noticia se me aguaron un poco los ojos. Mi familia, todos me empezaron a llamar para felicitarme, estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo, espero llevar eso a la Selección para aportar mi granito de arena y realizar los objetivos que es ganar los tres partidos de Eliminatorias”.

¿Ya pudo hablar con alguien del cuerpo técnico de Selección?

“No, estos días he estado viajando, concentrado en el partido que tuvimos hoy, entonces no he estado en contacto. Espero terminar mi ciclo acá, estos partidos y después ya dedicarme a los tres partidos de Eliminatorias”.

¿Qué es lo que más le puede aportar Sinisterra a esta ‘tricolor?

“Desequilibrio, alegría en el campo, también soy un jugador que se esfuerza mucho en ayudar al equipo, tanto en ataque como en defensa, y espero aportar goles y asistencias que es lo que he venido haciendo”.

¿De quién quiere aprender en la Selección Colombia?

“Soy un jugador que me gusta mucho aprender, día a día, y mas con los compañeros que son unos referentes a nivel mundial. Lo que está haciendo Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, quien desde pequeño es uno de mis referentes, y ahora poder compartir con ellos y llevarte esos aprendizajes de cada uno”.

¿Se cumple un sueño?

“Sí, claro, es un sueño desde pequeño, siempre me propuse llegar a la Selección Colombia, desde que inicié mi proceso en Santander de Quilichao, he trabajo fuertemente y estoy viendo los frutos. Espero aprovechar la oportunidad y aportarle a la Selección Colombia”