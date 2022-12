No, gracias.

Luis Sinisterra y el respaldo de Queiroz: “Me dijo que me venían siguiendo y me felicitó por mi trabajo” La nuevo figura del Feyenoord, de Holanda, recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores, y no ocultó su felicidad. Se refirió a lo que habló con el seleccionador y espera tener minutos este sábado contra Chile (Gol Caracol).