Macnelly Torres: “Pékerman me dijo que fuera a jugar a Arabia, no me mintió, no me prometió Mundial”

Este viernes, Macnelly Torres en el programa 'ESPN Radio FC', se refirió a lo que fue su momento por la Selección Colombia , en la que no fue convocado para los Mundiales de 2014 y 2018.

Ante los interrogantes sobre su historial por el combinado patrio, el otrora talentoso volante manifestó: “sí, quedaron en deuda conmigo, yo creo que le aporté al proceso de Selección Colombia y debí estar en el Mundial de Brasil 2014. Fueron decisiones técnicas. No fue reciproco por lo que yo le di a la Selección”.

Medellín vs. Nacional: mesa y protagonistas, listos para el clásico paisa que promete buen fútbol

El barranquillero, antes de la cita orbital de Brasil 2014 fichó por el Al-Shabab árabe; la opinión pública entregó muchas versiones sobre su no asistencia al certamen, de ello Torres Berrío dijo, “no fue porque me fui para Arabia. En esa época ya había esos aparatos que lo rastrean a uno hasta en la China. Fue una decisión técnica y nada más”.

“José Pékerman me dijo que fuera a Arabia, y me lo dijo a falta de dos fechas antes clasificar. No me mintió porque nunca me prometió ir al Mundial. Nada te garantiza que vas a ir al Mundial”, fue la opinión que entregó el ex volante atlanticense sobre no ir a Brasil.

Con Teófilo Gutiérrez de vuelta, Junior confirmó los convocados para el partido frente a Santa Fe

Publicidad

Hubo jugadores sin proceso en clasificatorias, de ellos señaló, “yo no puedo decir que hubo rosca, eso sería hablar cosas sin certeza. Hay algo claro que los 23 son los que el técnico quiere y fue su decisión. Yo digo que en el Mundial hubo jugadores que no tuvieron ni un minuto en Eliminatoria, es un tema que solo elige el entrenador”.

Hay un caso parecido como lo es el de Gustavo Cuéllar, quien está en Arabia Saudita, sobre el volante de marca, Macnelly Torres añadió: “yo le diría que tome la decisión de lo que sea mejor para él. Sabemos que ir a un Mundial es algo latente, pero es una posibilidad; y si se va un fútbol grande arregla su futuro. Es difícil dar un consejo en este caso. La decisión pasa por la persona. No creo que ningún técnico le diga a uno que sí”.