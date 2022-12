Mateus Uribe, de confirmado a descartado para los partidos de Colombia

A pesar de que el América mexicano reveló el martes que el jugador antioqueño fue convocado a la ‘tricolor’, se conoció que presenta una lesión que lo dejará por fuera de disputar la Eliminatoria.

“Tengo un esguince en un disco de la columna, es algo muy inusual. No se puede acelerar la recuperación porque puedo recaer”, aseveró Mateus Uribe en el programa ‘El Alargue’, de ‘Caracol Radio’.

Esto quiere decir que volvería a las canchas el 30 de agosto, un día antes del juego contra Venezuela, por la fecha 15 de la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.

A pesar de que el América no se ha pronunciado oficialmente sobre la lesión que aqueja el futbolista de 26 años, él mismo expresó: "me duele no poder estar en la Selección, pero no me puedo enfrascar en lo que me pasó sino en la recuperación".

Después de verse contra la ‘vinotinto’, la Selección Colombia recibirá en Barranquilla a Brasil, sobre las 3:30 p.m. del martes 5 de septiembre.

Se espera que el viernes de la próxima semana, el técnico José Néstor Pékerman revele la lista de convocados para los encuentros por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias.

La otra baja confirmada hasta el momento es el defensor Yerry Mina, quien se fracturó el quinto metatarsiano de su pie izquierdo.

