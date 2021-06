Mauricio 'Chicho' Serna: "Colombia hizo bien al traer a Reinaldo Rueda, no íbamos por buen camino"

La Selección Colombia enfrentará a su similar de Perú, este jueves, en el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas y este será el estreno de Reinaldo Rueda en el banquillo de la 'tricolor'.

El anterior ciclo del combinado patrio estuvo lleno de polémica, tras la salida de Carlos Queiroz luego de las duras derrotas contra Uruguay y Ecuador, en noviembre de 2020.

Sin embargo, ahora iniciará un nuevo proceso, de la mano de Rueda Rivera. Y para hablar de lo que se le viene a nuestra selección, GolCaracol.com contactó a Mauricio 'Chicho' Serna, quien supo vestir la camiseta amarilla, en representación de todo el país.

El exmediocampista de primera línea disputó la Copa Mundial de 1994 y 1998, además de las Eliminatorias al Mundial Corea y Japón 2002. Lo que lo convierte en voz autorizada para hablar del equipo nacional.

"Frente a todo esto que estamos viviendo, es hasta difícil recordar cuándo fue la última presentación de la Selección Colombia, pero sabemos que nos fue mal, fueron esos partidos que les costó el puesto a Carlos Queiroz, hoy no estamos dentro de los cinco que van al Mundial, pero recién arrancó, hay tiempo para corregir", expresó de entrada en la charla.

Publicidad

¿Cómo ve el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección Colombia?

"Se tiene una obligación muy grande, hay que sumar de a tres en la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, me preocupa el equipo porque en Europa, creo que solo Cuadrado ha tenido una buena temporada, y puedo estar siendo injusto con algunos de sus compañeros... cuando evaluamos a los jugadores, rescato lo de Cuadrado, ya en el partido puede pasar mil cosas".

¿Se siente tranquilo con la convocatoria de Reinaldo Rueda?

"La tarea es del entrenador y no es fácil. Si Reinaldo se va a estrenar con la selección, con una presión grande por el momento, ha convocado a los jugadores con los que él se siente cómodo. Siempre habrá polémica, la gente se pregunta ¿por qué no llevó a Villa o a otro jugador?. Es un jugador que no todos los equipos tienen, pero si no lo llevaron es porque allá consideran que hay otros mejores".

La 'tricolor' no está dentro de los cinco primeros para ir al Mundial Catar 2022, ¿Cree que podrá remontar en la tabla?

Publicidad

"Se ha hecho una buena elección, decir que se hizo el cambio a tiempo hoy sería irresponsable, pero considero que se hizo el cambio cuando se debía. El camino por el que íbamos no era el correcto, no era el ideal. Confío en Reinaldo, su cuerpo técnico y los jugadores".

No estarán James Rodríguez y Falcao García en los próximos encuentros...

"Ellos son dos de los tres emblemas de los últimos años, junto a David Ospina. Los tres han tenido grandes presentaciones, cuando James se puso la camiseta, sin estar al 100, siempre dio lo mejor, quiero que James descanse y ojalá que cuando regrese pueda hacer una buena pretemporada para que la temporada sea excelente. A Falcao puede que le cueste más, con el perdón de él, pero ya la edad le cuesta y ese puede ser un problema. David tiene mucho más para dar todavía".

Usted enfrentó a Perú, ¿Qué es lo más difícil de jugar contra ellos?

"Perú es de los pocos equipos en Sudamérica que viene con un proceso consolidado, lo que ha hecho Ricardo Gareca es muy valioso, grandes eliminatorias, buenas Copa América y en el Mundial hizo hasta donde pudo. Tal vez requieran jugadores más jóvenes, pero la continuidad hace que sea muy fuerte enfrentarlos, no será nada fácil jugarles en Lima".