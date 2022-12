"Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces": Falcao

El delantero de la Selección Colombia y Mónaco habló con el portal de la FIFA y dejó en evidencia las motivaciones que le produce el Mundial de Rusia 2018.

Falcao García es una de las figuras y estandartes de la Selección Colombia, con miras a la participación en el Mundial de Rusia 2018, en el que el equipo de José Néstor Pékerman quedó ubicado en el grupo H junto a Polonia, Senegal y Japón.

'El Tigre', de gran campaña con Mónaco, concedió una entrevista al sitio oficial de la FIFA y dejó las siguientes frases para enmarcar a meses de que se mueva el balón en los estadios rusos:

- "Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas”.

- “El gol de Freddy Rincón a Alemania en Italia 90 es mi primer recuerdo. Yo tenía… cuatro años. En Colombia lo celebramos todos y tengo un recuerdo fugaz".

- "El siguiente Mundial fue en el 94, entonces crecimos viendo ese gol una y otra vez. ¡Vivimos ese gol durante esos cuatro años!”.

- “De niño admiraba a Carlos 'Pibe' Valderrama y a Faustino Asprilla. A los dos”.

- "Cuando Colombia no clasificaba a los Mundiales hinchaba por Argentina, por Brasil… Eran los equipos a los que seguía".

Cabe indicar que Falcao fue la gran baja del seleccionado colombiano en el Mundial de Brasil 2014 a causa de una lesión y por eso Rusia se presenta como una gran revancha para él. Un sueño por cumplir.