Néstor Lorenzo: “Confiemos que el profe Reinaldo Rueda pueda llevar a Colombia donde debe estar”

Néstor Lorenzo conoce bien a la Selección Colombia , fueron seis años conviviendo con José Pékerman y una camada de futbolistas extraordinarios, que lo marcaron a él y le dejaron grandes amistades.

Este jueves, desde suelo peruano, el también exjugador argentino, quien actualmente es el entrenador de Melgar de Arequipa, atendió a GolCaracol.com para hablar de su presente en la dirección técnica, su paso como asistente en la ‘tricolor’ y hasta de los momentos que viven jugadores como James Rodríguez , Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Además, se refirió a lo que vive la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, tras las dos derrotas en las últimas fechas.

¿Cómo le ha ido con todo esto de la pandemia y se ha visto afectado en su ámbito con el fútbol?

“La verdad que venía con muchas ganas de trabajar, la familia esta bien, me complicó un poco las cosas la pandemia, evidentemente los clubes trataron de ser más conservadores, no hubo tantos cambios, pero surgió la posibilidad en Perú con Melgar, un club muy ordenado, una ciudad muy linda, arranqué desde enero y estamos en una situación como el año pasado, con restricciones y toque de queda, pero gracias a Dios trabajando y con una fecha ya de inicio del torneo, el 12 de marzo, con un horizonte más cercano”.

¿Cómo se ha sentido en su primera experiencia como técnico?

“He armado un buen cuerpo técnico, me siento cómodo, con los jugadores, en el día a día, todo lo del entrenamiento me gusta. Yo digo que esto es con la misma responsabilidad, porque siendo asistente de José Pékerman siempre cada palabra que dije lo hice con la mayor responsabilidad”.

¿Qué recuerdos tiene aún de la Selección Colombia?

“Fueron unos años maravillosos, tengo muchos amigos colombianos, gente que no es de fútbol, muchos y de los buenos, no es fácil tener de esa calidad, soy un agradecido. Aún tengo relación con algunos jugadores, no muy seguido, pero si nos saludamos, me siento con la satisfacción de sentirme querido y fue una experiencia hermosa, ahora ya comencé un nuevo rumbo y trataré de vivirlo de la misma manera”.

¿Qué decir de la actualidad de la tricolor?

“Lo que tiene la Eliminatoria sudamericana es eso, que de una fecha a otra pueden cambiar muchas cosas, cambian mucho de hecho, es difícil mantener un nivel alto durante toda la Eliminatoria, siempre hay un momento en el que no es lo mismo, por lesiones, por sanciones, los futbolistas tienen diferentes niveles. La última doble fecha desgraciadamente le tocó salir al profe Carlos Queiroz, fue algo atípico, me da mucha pena que se corte un proceso de esa manera, pero ya te digo que desde hace 4 o 5 meses han cambiado cosas y confiemos en que el profesor Reinaldo Rueda con su equipo revierta esta situación y lleve a Colombia al lugar en el que debe estar”.

¿Cómo ve a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en Italia?

“Siendo de diferentes características, son dos grandes jugadores, Luis ha logrado una maduración increíble, más que todo en la definición, ahora erra menos, y Duván sigue mostrando una evolución desde su potencia y condición de goleador, que lo hace uno de los mejores delanteros de la Liga italiana. Es bueno que tengan el ejemplo de Falcao, que es un grande, y es importante que ellos tengan este nivel para bien de la Selección Colombia”.

¿Y en la Premier League, qué decir de James Rodríguez?

“Está en un buen nivel, volvió a su nivel, tuvo la poca continuidad, pero cuando está bien es un distinto, que te puede resolver un partido con un par de jugadas, hay que aprovecharlo, gracias a Dios lo tiene Colombia”.