Néstor Lorenzo: "La Selección Colombia jugó con el corazón; Luis Díaz se merecía esto, es un héroe"

La Selección Colombia hizo historia. Este jueves 16 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, venció 2-1 a Brasil , siendo su primera victoria sobre la 'canarinha', en las Eliminatorias Sudamericanas. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar. El director técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa e hizo énfasis en diversos temas deportivos.

Eso sí, no solo habló de lo que pasó en cancha. Teniendo en cuenta lo complicadas que fueron las últimas semanas, debido al secuestro del papá de Luis Díaz, la posterior liberación y el hecho de que 'Luchito' marcara los dos goles en este compromiso, no ocultó su emoción. De hecho, no negó que hubo una que otra lágrima. Y es que, sin duda, fue un momento para enmarcar.

¿Qué lo llevó a sacar a Mateus Uribe y retroceder a Jorge Carrascal?

"La necesidad. Si hubiéramos ido ganando, no hacíamos ese cambio, pero uno imagina sociedades. No tenemos tiempo de trabajo para tener certeza de ese cambio de ese estilo, pero se miraron posibilidades con el cuerpo técnico y funcionó. Se asumió un riesgo y agradezco la entrega de los jugadores".

¿La reacción en los primeros minutos se debe trabajar?

"Hay que salir de las situaciones y no quedarse con lo negativo. Es probable que Brasil genera un opción de peligro en cualquier momento, no es descuido nuestro, sino más por habilidad de ellos. Lo bueno es que el equipo pudo levantarse, revertir la situación y se terminó logrando el objetivo que teníamos".

Publicidad

¿Qué significa la parte emotiva de que marcara Luis Díaz?

"Fue una semana de emociones encontradas porque empezamos rezando para que liberaran al papá y terminamos celebrando los dos goles de 'Lucho', seguramente para su padre que sufrió. Me emociona. Siempre le digo a los muchachos que hay momentos que emocionan desde el juego y la entrega, lo que transmiten y eso es lo que hacen ellos. Por eso, vuelan alto y estoy feliz. Jugaron con el corazón. 'Lucho' se merecía esto. Generó muchas, no se le daba, pero Dios quiso que fuera ahorita y llegó, como tenía que terminar esto, con Luis Díaz de héroe".

La Selección Colombia celebra su victoria sobre Brasil, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Al final hubo lágrimas, ¿Cómo fue ese sentimiento?

"Llorar de emoción es lo más lindo que le puede pasar a un hombre. Venimos de la fecha anterior, habiéndonos quedado con un sabor amargo por los pocos puntos sumados. Teníamos presión. La gente te alienta, pero te dice que hay que ganar como sea, y a veces afecta. Entonces tratamos de liberarlos, con mucho trabajo del cuerpo técnico que detrás del equipo. Hay una energía muy linda y esos abrazos hablan por sí solos. Si se cae una lágrima, bienvenida sea, desde que sea de emoción".

¿Cuál fue la razón de la salida de Deiver Machado?

"Deiver Machado tuvo un dolor en la ingle y consideramos que era necesario el cambio".

Publicidad

¿Ya piensa en Paraguay?

"Faltan cinco días, veremos la evolución de todos, cómo se recuperan y entre domingo y lunes se mirará. Estos jugadores terminan siempre así y ya están acostumbrados, pero la parte de la fuerza mental, la emoción, en fin, fue fuerte y nad fácil. Lo primero que hay que hacer es querer y creer".