Néstor Lorenzo: "Siempre hay una primera vez para ganar y esperamos sea esta contra Brasil"

Este miércoles 15 de noviembre, Néstor Lorenzo se refirió en rueda de prensa sobre lo que será el partido contra Brasil por Eliminatorias. El estratega argentino afirmó que el objetivo es ganar y de paso ‘romper’ la racha negativa frente a la ‘canarinha’ en partidos clasificatorios.

Con la mente puesta en el duelo de este jueves, el estratega del combinado ‘tricolor’ fue contundente sobre el plan de juego, variantes tácticas en el campo y la mentalidad con la que el equipo llega a este importante enfrentamiento, correspondiente a la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Brasil es un equipo que está haciendo recambio, pero que tiene jugadores que son titulares, relevantes, importantes y ya solo eso lo hace fuerte. Fernando Diniz le va dando un estilo propio que lo hizo campeón de América, pero Colombia también tiene lo suyo”, indicó inicialmente Néstor Lorenzo, quien a su vez enfatizó en el dato que el cuadro ‘cafetero’ nunca ha vencido a la ‘verdeamarela’ por Eliminatorias, en la historia.

"Las rachas están para superarlas, tenemos la mentalidad de ganar contra quien sea y donde sea, ojalá que hagamos un buen partido. No podemos ganar si no jugamos bien”, complementó el estratega argentino. Además, Lorenzo también enfatizó en que “el plan de partido va a ser el mismo, no afecta el horario”.

Selección Colombia celebra - Foto: FCF

*Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

La ausencia de Jhon Arias por sanción...

“La verdad que las últimas dos convocatorias se ha complicado el tema por la falta de Jugadores en el mismo sector, son cosas que pasan, hay que adaptarse, imaginarse mucho y saber la historia de cada jugador para saber dónde ponerlo, para tener una variante o alternativa de un jugador que cumpla distintas funciones. Quedamos bien cubiertos en esta convocatoria así como está”.

Los jugadores del rentado local...

“Siempre vamos a estar pendientes de la liga local, es el fútbol nuestro donde inician los jugadores, la idea es que migren cuando tienen un grado de maduración acorde para adaptarse a otras ligas mejores, si se ven las listas de las distintas selecciones sudamericanas son pocos los jugadores del fútbol local que han convocado los equipos, así que nosotros tenemos también compromisos amistosos donde el jugador inicia su proceso de selección o van algunos que estuvieron en juveniles”.

“Tenemos una lista grande de jugadores convocables para duelos de fogueo donde pueden hacer una iniciación en el proceso de selección. En diciembre hay dos partidos y seguramente irán jugadores de la liga local”.

La relevancia de Jhon Arias en el equipo...

“Lo bueno de Jhon es que entró desde el anonimato, nos da versatilidad en distintos sectores del campo que no cualquiera lo puede hacer, no nos podemos lamentar, hay que seguir adelante y esperamos que el que lo reemplaza lo haga de la mejor manera posible”.

El duelo con Brasil...

“Siempre hay una primera vez para ganar. Convengamos que Brasil tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, de mucha categoría, debemos hacer un gran trabajo en equipo para equiparar la capacidad individual de ellos, pero tenemos mucha fe”.

Jhon Arias, jugador de Colombia. Foto: AFP

Richard Ríos...

“Vemos seguido la evolución de Richard desde los primeros minutos con Palmeiras, lo vemos como un volante interior, si bien en su inicio en Brasil jugó por la banda también, creo que hoy se está consolidando como un volante interior y lo está haciendo cada vez mejor; está creciendo mucho”.

La línea defensiva...

“En cuanto a los centrales, el nivel está muy parejo, Lucumí y Mina ya volvieron, Willer Ditta lo está haciendo bien en Cruz Azul. Hay mucha paridad y competencia. Por otro lado, el módulo táctico puede variar y la calidad de jugadores que tenemos nos da esa posibilidad”.