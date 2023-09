Néstor Lorenzo: "Sueño con que la Selección Colombia sea un gran equipo; tenemos mucho para dar"

Llegó la hora de la verdad. Empieza el camino rumbo al Mundial del 2026 para la Selección Colombia. Este jueves 7 de septiembre a las 6:00 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y con transmisión de Gol Caracol y https://gol.caracoltv.com/ , el primer rival será Venezuela. Allí, Néstor Lorenzo y sus dirigidos esperan arrancar con pie derecho y así lo expresó en rueda de prensa.

¿Cómo llegan los jugadores convocados?

"Es difícil poner un porcentaje, porque desde el punto de vista de rendimiento, compartimos datos con todos los equipos donde juegan, entonces en ese entido, sé que están bien entrenados. Los campeonatos en Europa empezaron hace tres semanas y si bien tuvieron poca acción, nunca dejaron de entrenar. Desde lo físico están bien y en lo futbolístico es difícil de evaluar, pero esperamos que bien".

¿Qué impacto tuvo el retraso en la llegada de Jorge Carrscal?

"Recién nos encontramos en el bus, que no es lo ideal, a parte por la situación que estaba en el avión, lo hicieron bajar, tuvo que esperar seis horas, luego le dijeron que eran diez, y después que el vuelo era al otro día porque cerraron el aeropuerto. Vamos a ver con el cuerpo médico cómo está y para qué está".

¿En qué se basará para eligir el once inicial?

"El dolor de cabeza siempre está porque a la Selección Colombia vienen jugadores de categoría, capacitados para jugar. El tema es evaluar en el seguimiento que les hacemos, el proceso de ellos. Es una etapa del año difícil porque algunos jugaron poco, otros nada y unos demasiado, entones se mira eso. Pero también tenemos que aprovechar las sociedades que se armaron hata ahora y dieron resultdo. Es un análisis completo y complejo".

¿Cuál será el equipo que saltará a la cancha? ¿El mismo que venció a Alemania?

"No lo sé (risas). Ese fue un equipo que rindió en una cancha difícil y si bien estábamos en otro momento, la ejecución desde lo táctico tactico fue importante. De pronto los procesos cambiaron, a veces con la falta de continuidad en sus clubes afecta, pero quizá las sociedades ya están aprendidas y para ejecutarlo es un eqiupo que jugó bien".

¿Cómo analiza a Venezuela?

"No sé cómo piensa o siente Venezuela. Imagino que nos valoran mucho, pero es un eqiupo difícil, con jugadores de categoría, hombres determinantes y tengo claro que debemos sacar nuestra mejor versión para ganar".

Néstor Lorenzo en rueda de prensa. Captura de pantalla.

¿Qué impacto tuvieron los juegos preparatorios?

"Los partidos de Asia fueron importantes y no tenemos que subestimar esa gira porque se probaron otros sistemas tácticos, con buenos partidos. Cuando algo sale bien, hay que sostenerlo y, de paso, potenciarlo y ayudar a que se desarrolle mejor. Vamos a ver. Por supuesto que lo que se hizo, lo tenemos que seguir potenciado, pero no hay nada definido. Hemos probado varios sistemas que sirven para ahora o para futuro".

¿Qué puede decir del grupo de jugadores?

"Creo que todas tienen un sentido. Por supuesto que me gusta cuando se va bien la defición y el proceso y a eso es a lo que apuntamos. El techo de este equipo y grupo de jugadores, ojalá lo tengamos este jueves contra Venezuela, pero sé que está más adelante, cuando se pulan más cosas y muchos de los que están vuelvan a su mejor nivel. Sueño con un gran equipo".

¿Jugará Jorge Carrascal?

"Todavía tenemos que evaluar quién reemplaza a Carrascal o si juega. No es el ideal, pero es un joven que tiene energía y ganas. Los preparatorios fueron importantes porque instauramos una serie de conceptos que ayudaron para el armado del equipo. Saben que primero es el conjunto y luego la individualidad. Todos tienen que entregar todo. Eso se va logrando con charlas personales y el trabajo diario. Sin poder entrenar tanto tiempo, me sirve compartir con ellos para saber cómo está, cómo se siente, en fin".

¿Cuáles son las sensaciones de estar en Barranquilla?

"Le contaba a mi cuerpo técnico, que nunca ha vivido la Eliminatoria, que se van a emocionar por la marea amariilla. Me pasó algo curioso. Un niño me envió un rosario, y cuando me acerqué me dijo que había sido él. Ese amor es incondicional y esperamos poderles responder. Tenemos mucho para dar".