"No es cierto que James Rodríguez o Falcao García hayan pedido no estar con Selección Colombia"

Este sábado, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un comunicado en el que se refirió al volante y al atacante, que no estuvieron en los juegos frente a Chile y Argelia, realizados recientemente en Europa.

Ramón Jesurún y Carlos Queiroz, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y técnico de la Selección Colombia, respectivamente, emitieron este sábado un comunicado de prensa en el que se refirieron nuevamente al polémico tema relacionado con las ausencias de James Rodríguez y Falcao García, de los duelos contra Chile y Argelia, en España y Francia, que se realizaron recientemente con un empate 0-0 con los suramericanos, y una derrota 3-0, con los africanos.

"Las conversaciones privadas entre el técnico y los jugadores son inviolables, reservadas y confidenciales. Éstas están basadas en una confianza inquebrantable y con una confidencialidad absoluta. Nada ni nadie hará romper este vínculo de lealtad entre el entrenador y los jugadores", se leyó inicialmente en la nota de prensa.

Además se agregó que "queremos reiterar que no es cierto que los jugadores James Rodríguez o Falcao García hayan hecho una solicitud o un pedido especial para no estar al servicio de la Selección Colombia. No hubo, no hay y nunca habrá, acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la Selección de Colombia".

De igual manera se negó que Jesurún Franco hubiera desmentido las declaraciones realizadas en Alicante, España, en cuanto a la situación de James y Falcao, figuras de nuestro país que encaran momentos complejos en Real Madrid y Galatasaray, respectivamente.

La próxima convocatoria de la Colombia de mayores será para los duelos frente Perú y Ecuador, del 15 y 19 de noviembre, en Miami y Nueva Jersey.