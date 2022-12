Pékerman, intranquilo por Neymar y confirmó a James Rodríguez contra Brasil

Colombia contará con su ‘10’ para el crucial partido del martes (3:30 p.m.) contra el arrollador Brasil por las Eliminatorias a Rusia-2018, confirmó el técnico, que reconoció su intranquilidad por la presencia del crack del PSG.

James "va a jugar porque es lo que corresponde, está bien, llega en buenas condiciones", señaló este lunes en rueda de prensa el estratega argentino sobre el volante del Bayern Múnich, que no compite hace un mes por una lesión muscular.

José Néstor Pékerman resolvió así una de las grandes incógnitas que rondaba el duelo en el estadio Metropolitano de Barranquilla contra el hasta ahora invencible Brasil de Tite, que hila nueve triunfos consecutivos, es líder con 36 puntos y aseguró desde marzo su tiquete a Rusia.

Con la presencia garantizada de James, el duelo entre él y Neymar -los flamantes fichajes del Paris Saint Germain y el Bayern Munich que visten el '10' de sus selecciones- se antoja como una de las claves del cruce.

"Brasil ya es una potencia, y además tiene a Neymar (...) Estaríamos más tranquilos si no jugara", aseveró Pékerman.

El futbolista más caro de la historia tras salir del Barcelona por 222 millones de euros arranca como extremo izquierdo pero no es un jugador fijo, "es un diez que juega en la banda", ingresa driblando al área, saca buenos pases y encara permanentemente, explicó el DT.

"A veces no alcanza con un jugador" para marcarlo, se lamentó el argentino, quien como es costumbre no dio visos del once titular.

"Neymar es un chico extraordinario" pero "tiene una forma de jugar atrevida", abundó el entrenador sobre los choques que han caracterizado los últimos cruces entre ambas selecciones.

El entrenador argentino reconoció que su equipo ha tenido "muchos altibajos" en el premundial, "aún así somos segundos" con 25 puntos.

Colombia, que nunca ha derrotado a Brasil por eliminatorias, debe sumar al menos cuatro puntos en sus partidos frente a la 'canarinha', Paraguay y Perú para asegurarse un cupo a la Copa Mundo.

"Trabajamos para ganar este partido, sabemos que podemos hacerlo", dijo Pekerman. "Frente a este rival no alcanza el cien por cien, hay que dar un poco más todavía", advirtió.