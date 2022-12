Pinto: “No se han comunicado conmigo, pero si soy candidato para dirigir a Colombia, bienvenido”

El técnico colombiano quiere volver a ser tenido en cuenta para dirigir a la Selección y asumir el reto de llevarla al Mundial de Qatar 2022.

José Néstor Pékerman anunció el martes pasado en conferencia de prensa, junto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que dejaba su cargo como técnico de la Selección Colombia tras seis años y ocho meses.

Desde el momento en el que Pékerman le puso punto final a su ciclo con Colombia, en el que logró llevarla a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, se han empezado a mencionar algunos nombres que estarían en la baraja para sucederlo.

Los técnicos Gustavo Alfaro, Carlos Queiroz, Guus Hiddink, Zlatko Dalic, Gerardo Martino y Luis Fernando Suárez son algunos de los candidatos que se han manejado en los últimos días.

Quien no se encuentra dentro del sonajero, pero desea tener una nueva oportunidad con la Selección es el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, un hombre con experiencia y recorrido durante varias décadas.

El santandereano, de 65 años, estuvo al frente de la ‘tricolor’ entre 2007 y 2008 y en este momento está libre y con ganas de regresar al banquillo de la ‘tricolor’, pese a que su salida no se dio en los mejores términos.

GolCaracol.com se comunicó con Pinto Afanador para conocer su actualidad, las posibilidades que tiene de dirigir otras selecciones, e incluso a un club colombiano, pues ha trascendido que Santa Fe estaría interesado en volver a contar con sus servicios.

¿En qué anda Jorge Luis Pinto por estos días?

“Ando en el fútbol, trabajando, investigando. He dictado unas conferencias en Sao Paulo, en Costa Rica, estuve en el Mundial de Rusia… El fútbol es mi vida, es mi trabajo y no hay que descuidarlo”.

A propósito de Costa Rica, ¿qué tan cercana es la posibilidad de que regrese a la Selección de ese país?

“Se está dialogando, ellos no han definido, vamos a ver cuándo se toma una determinación. Hemos tenido contacto, estamos cerca de ello y vamos a esperar. En Costa Rica me trataron bien, me quieren y los quiero. Es una plaza donde me conocen, pero hay que mirar qué otras opciones se pueden presentar, incluida la de Colombia”.

¿Qué opinión le merece la salida de José Pékerman de la Selección Colombia?

“No sé qué problemas hay, no puedo opinar. Sé que no son propiamente del fútbol, de pronto el ‘profe’ ya había vivido un proceso amplio y eso a veces agota. De todas maneras, se hizo un buen trabajo y se hicieron cosas importantes”.

La gente quiere a un extranjero para reemplazar a Pékerman, ¿para usted debe ser colombiano o extranjero?

“Prefiero que sea local, pero si es un extranjero, bienvenido. Ahora, si es extranjero, que venga a tener el concepto del trabajo y la preparación de un equipo de élite, porque Colombia hoy es un país con fútbol de élite”.

¿Se han comunicado con usted de la Federación?

“No, no se han comunicado conmigo, pero si me meten en el sonajero, bienvenido. ¿A qué colombiano no le va a encantar dirigir la Selección Colombia?

Cuando usted salió de la Selección, su relación con la Federación no terminó bien, ¿cómo está ahora?

“En su momento, las relaciones con la Federación no quedaron bien, pero ya hace más de tres años he conversado mucho con Ramón Jesurún (presidente de la FCF), le pedí disculpas, clarificamos y hemos convivido ya. No hay distanciamiento”.

¿Lo han llamado de Independiente Santa Fe?

“No, no he tenido contacto con Santa Fe”.

