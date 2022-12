Rafael Santos Borré y su deseo de estar con la Selección Colombia en la Copa América

El delantero colombiano habló del importante reto que tendrá la ‘tricolor’ en 2019, en el que espera estar presente integrando el plantel.

Rafael Santos Borré fue uno de los jugadores más importantes de River Plate, que se coronó campeón de las más reciente Copa Conmebol Libertadores y, de la mano de Marcelo Gallardo, vive uno de los puntos más altos de su carrera.

“Creo que en ese sentido fue un año inolvidable, uno de los mejores de mi carrera. Crecí mucho, y el equipo tuvo mucho que ver en eso. Desde que llegué, mis compañeros siempre me apoyaron en los momentos difíciles”, aseguró el barranquillero de 23 años al diario ‘Olé’.

“Les estoy muy agradecido a ellos y a Gallardo. Él supo aprovechar mi momento y ver cuál era el momento indicado para potenciar mi juego. Marcelo me potenció en ese timing con el pase para no quedar en fuera de lugar. Y, además, me inculcó lo que a él le gusta cuando no tenemos la pelota”, complementó.

Santos Borré también se refirió a Juan Fernando Quintero, con quien comparte vestuario en el cuadro ‘millonario’ y quien aseguró que es importante para la Selección Colombia, que el volante esté en su máximo nivel.

“Tener a ‘Juanfer’ aquí es muy importante para mí, es un plus. Quintero es un jugador que encaja perfecto con los movimientos que yo tengo dentro de la cancha. Es un pasador nato”, explicó.

“Es el tipo de jugador al que todo delantero necesita por su calidad de pase, por la inteligencia de juego. Si en algún momento se llega a ir, nos hará falta a mí y al equipo. Mientras tanto, trataremos de aprovechar todo el talento que tiene. Nosotros los colombianos, a nivel Selección, necesitamos que esté al máximo”, añadió.

El artillero también se refirió a la oportunidad de estar en el combinado nacional en las próximas convocatorias.

“Creo que uno siempre apunta a estar en la Selección y la verdad es que hay un grupo fantástico allí. Por delante tenemos un reto muy importante que es la Copa América y hay que pensar en que sería lindo estar en ese grupo”, concluyó.